  ATV बाइक पर मोनालिसा का हॉट अवतार हुआ वायरल, फैंस बोले- वाह क्या बात हैं!

ATV बाइक पर मोनालिसा का हॉट अवतार हुआ वायरल, फैंस बोले- वाह क्या बात हैं!

मोनालिसा भोजपुरी और टीवी इंडस्ट्री की सुपरहिट एक्ट्रेस में से एक हैं, उनके फैंस की काफी लंबी – चौड़ी लाइन हैं जो खूब दिल खोलकर उनकी तारीफे करती हैं। अक्सर मोनालिसा अपने सोशल मीडिया पर खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती हैं, जिसमे उनके फैंस उन्हें हॉट और बोल्ड बताते हैं।  

By: Anuradha Kashyap Last Updated: August 25, 2025 11:04:01 IST
ATV पर बैठी मोनालिसा का हॉट लुक

मोनालिसा अपनी इस फोटो में ATV बाइक पर बैठी नजर आ रही हैं। उनका ये धमाकेदार पोज उनकी पर्सनैलिटी को और भी ज्यादा ग्लैमरस बना देता है। ब्लैक ड्रेस में उनकी हॉट अदाएं हर किसी का दिल जीत रही हैं।

मोनालिसा की स्माइल करती हैं लोगो को अट्रैक्ट

मोनालिसा की स्माइल देखकर सब उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और ATV पर उनका यह अंदाज बोल्ड और हॉट दोनों लगता है। फैंस कभी भी मोनालिसा की तारीफ करने से पीछे नहीं हटते और जमकर उनकी वाह-वाही करते हैं।

ब्लैक ड्रेस में मोनालिसा लग रही हैं बेहद ग्लैमरस

इस फोटो में मोनालिसा का ड्रेसिंग सेंस और पर्सनैलिटी दोनों ही बेमिसाल लग रहे हैं। ब्लैक ड्रेस में उनकी खूबसूरती और निखर कर सामने आ रही हैं।

भोजपुरी की फैशन क्वीन हैं मोनालिसा

मोनालिसा की हर फोटो उनके फैन्स के लिए गिफ्ट होती है, वो अक्सर अपनी बोल्ड तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं जिसको फैंस मिनटों में लाइक करते हैं और उन्हें ट्रेंड पर पहुंचा देते हैं।

बोल्डनेस का दूसरा नाम हैं मोनालिसा

भोजपुरी इंडस्ट्री की हॉट और टैलेंटेड एक्ट्रेस मोनालिसा ने हमेशा अपने बोल्ड लुक से फैन्स को चौंकाया है। इस फोटो में उनका सुपर हॉट लुक उनकी पर्सनैलिटी को और भी दमदार बना रहा है।

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

