सड़क से उठकर स्टार बनी ये एक्ट्रेस, खूबसूरती के आगे कुछ भी नहीं आलिया- दीपिका जैसी बॉलीवुड हसीना!
Monalisa Bhosle Pics: महाकुंभ से वायरल हुई मोनालिसा भोसले इन दिनों अपने सेक्सी साड़ी लुक की वजह से काफी ज्यादा चर्चा में आई हैं। उनकी तस्वीरें अब पूरे सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही हैं और फैंस उनकी तस्वीरों को काफी ज्यादा पसंद कर रहे हें।
हाकुंभ से वायरल हुई मोनालिसा भोसले
महाकुंभ से वायरल हुई मोनालिसा भोसले, आज किसी स्टार से कम नहीं है। वो बेहद खूबसूरत हैं और बड़ी-बड़ी बॉलीवुड हसीना जैसे आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण को भी खूबसूरती में टक्कर देती हैं। हाल ही में एक बार फीर मोनालिसा भोसले की कुछ तस्वीरें इंटरनेट पर वायर हो रहीं, जिसमें उनकी अदाओं के देख लोग मदहोश हो गए हैं।
मोनालिसा भोसले ने शेयर की तस्वीरें
वायरल हो रही तस्वीरों में मोनालिसा भोसले ग्रीन शिमरी साड़ी पहने नजर आ रहे हैं और बेहद खूबसूरत लग रही हैं। इस दौरान मोना शर्माते हुए पोज देती दिख रही है।
मोनालिसा भोसले ने लगाई इंटरनेट पर आग
तस्वीरों में मोनालिसा भोसले बालों का जूड़ा बांधा हुआ है, जिससे उनका लुक और भी ज्यादा इंहैंस हो रहा हैं, फैंस उनकी तस्वीरों को काफी पसंद कर रहे हैं
ग्रीन शिमरी साड़ी में दिखा मोनालिसा भोसले का सेक्सी अंदाज
महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा ग्रीन शिमरी साड़ी को हैवी ज्वेलरी के साथ पेयर किया है, जो मैचिंग लुक दे रही हैं। मोनालिसा भोसले की ये तस्वीरें अब पूरे इंटरनेट पर तहलका मचा रही हैं और हर जगह आग की तरह वायरल हो रही हैं।
मोनालिसा भोसले ने किया फैंस के दिलों पर राज़
ऐसा पहली बार नहीं है कि मोनालिसा भोसले ने अपनी तसवीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है, वो हमेशा ही अपने फैंस के साथ तस्वीरें शेयर करती रहती हैं और अपनी खूबसूरती पर उन पर चलाती हैं।
मोनालिसा भोसले की है जबरदस्त फैन फॉलोइंग
इंस्टाग्राम पर मोनालिसा भोसले को 745k लोग फॉलो करते हैं और महाकुंभ की इस वायरल गर्ल की खूबसूरती पर अपनी दिल हार बैठे हैं।
महाकुंभ में मोनालिसा की खूबसूरती के दिवाने हो गए थे लोग
बता दें कि जब मोनालिसा भोसले महाकुंभ में वायरल हुई थी, सब उनकी आंखों के दीवाने हो गए थे। लोगों का कहना था कि मोनालिसा आंखें बेहद ज्यादा खूबसूरत हैं, जो किसी को भी दिवाना बना सकती हैं।
डायरेक्टर ने मोनालिसा को दिया फिल्म का ऑफर
महाकुंभ से मोनालिसा इतनी ज्यादा वायरल हो गई थी कि मशहुर डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने उन्हें, अपनी फिल्म की लीड हिरोइन के तौर पर कास्ट तक कर लिया था।
बॉलीवुड की दो फिल्मों में नजर आने वाली है मोनालिसा
अब मोनालिसा भोसले जलद ही बॉलीवुड की दो फिल्मों में नजर आने वाली हैंं। वहीं वो कई इवेंट्स में भी शिरकत करती रहती हैं।
इंटरनेट पर छा गई मोनालिसा भोसले की तस्वीरें
महाकुंभ के दौरान वायरल हुई मोनालिसा भोसले की तस्वीरें अब पूरें इंटरनेट पर छाई हुई हैं, उनकी आंखों के लोग दिवानें हैं, यहीं वजह हैं कि एक्ट्रेस की तस्वीरें पोस्ट होते ही हर जगह छा जाती हैं।