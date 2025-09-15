सड़क से उठकर स्टार बनी ये एक्ट्रेस, खूबसूरती के आगे कुछ भी नहीं आलिया- दीपिका जैसी बॉलीवुड हसीना!

हाकुंभ से वायरल हुई मोनालिसा भोसले

महाकुंभ से वायरल हुई मोनालिसा भोसले, आज किसी स्टार से कम नहीं है। वो बेहद खूबसूरत हैं और बड़ी-बड़ी बॉलीवुड हसीना जैसे आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण को भी खूबसूरती में टक्कर देती हैं। हाल ही में एक बार फीर मोनालिसा भोसले की कुछ तस्वीरें इंटरनेट पर वायर हो रहीं, जिसमें उनकी अदाओं के देख लोग मदहोश हो गए हैं।