क्या होती है महिलाओं की एक्सपायरी डेट? बॉर्डर 2 की एक्ट्रेस मोना सिंह ने क्यों कहीं ऐसी अटपटी बात?

Mona Singh On Ageism In Bollywood: बॉलीवुड एक्ट्रेस मोना सिंह इन दिनों बॉर्डर 2 की कामयाबी का लुत्फ उठा रही हैं. वह जल्द ही कोहरा सीजर 2 में भी नजर आने वाली हैं. इस सीरीज में वह पुलिस ऑफिसर का दमदार किरदार निभाते हुए नजर आने वाली हैं. हाल ही में उन्होंने अपने किरदार और बड़ी उम्र के कलाकारों के बारे में खुलकर बातचीत की है.