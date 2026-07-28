64 टेस्ट, 229 विकेट… फिर भी टीम इंडिया से बाहर! श्रीलंका दौरे के फिर इग्नोर हुआ तेज गेंदबाज
64 मैचों में 229 विकेट
64 टेस्ट मैचों में 229 विकेट लेने वाले शमी को एक बार फिर भारतीय टीम में जगह नहीं मिली. मोहम्मद शमी पिछले कई वर्षों से भारत के सबसे भरोसेमंद टेस्ट गेंदबाजों में गिने जाते रहे हैं. उन्होंने इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका जैसी कठिन परिस्थितियों में शानदार प्रदर्शन किया है.
चयनकर्ताओें ने किया इग्नोर
उनकी तेज गेंदबाजी और रिवर्स स्विंग ने भारत को कई ऐतिहासिक जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है. इसके बावजूद इस बार भी चयनकर्ताओं ने उन पर भरोसा नहीं जताया.
बुमराह को गेंदबाजी की कमान
भारतीय टीम के तेज गेंदबाजी आक्रमण की जिम्मेदारी जसप्रीत बुमराह संभालेंगे. उनके साथ मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और युवा तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ को टीम में शामिल किया गया है. इससे साफ संकेत मिलता है कि टीम मैनेजमेंट अब युवा खिलाड़ियों को ज्यादा मौके देकर भविष्य की तैयारी करना चाहता है.
जायसवाल, पंत को मौका
बल्लेबाजी में यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल और देवदत्त पडिक्कल जैसे खिलाड़ियों को शामिल किया गया है. वहीं स्पिन विभाग में रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार और सारांश जैन पर भरोसा जताया गया है. श्रीलंका की पिचों को देखते हुए स्पिन गेंदबाजों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है.
शमी की वापसी पर बढ़े सवाल
मोहम्मद शमी लंबे समय से चोट के कारण टीम से बाहर रहे हैं. उन्होंने फिटनेस हासिल करने के लिए लगातार मेहनत की, लेकिन इसके बावजूद उन्हें श्रीलंका दौरे के लिए नहीं चुना गया. ऐसे में यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या चयनकर्ता अब भविष्य को ध्यान में रखते हुए युवा तेज गेंदबाजों को प्राथमिकता दे रहे हैं.
श्रीलंका दौरे के लिए भारत की टेस्ट टीम
शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, देवदत्त पडिक्कल और सारांश जैन