64 टेस्ट, 229 विकेट… फिर भी टीम इंडिया से बाहर! श्रीलंका दौरे के फिर इग्नोर हुआ तेज गेंदबाज

शमी की वापसी पर बढ़े सवाल

मोहम्मद शमी लंबे समय से चोट के कारण टीम से बाहर रहे हैं. उन्होंने फिटनेस हासिल करने के लिए लगातार मेहनत की, लेकिन इसके बावजूद उन्हें श्रीलंका दौरे के लिए नहीं चुना गया. ऐसे में यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या चयनकर्ता अब भविष्य को ध्यान में रखते हुए युवा तेज गेंदबाजों को प्राथमिकता दे रहे हैं.