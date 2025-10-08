Mohammed Shami career: टीम इंडिया में दोबारा नहीं दिखेंगे मोहम्मद शमी? रिपोर्ट में बड़ा दावा! - Photo Gallery
  • Mohammed Shami career: टीम इंडिया में दोबारा नहीं दिखेंगे मोहम्मद शमी? रिपोर्ट में बड़ा दावा!

Mohammed Shami career: टीम इंडिया में दोबारा नहीं दिखेंगे मोहम्मद शमी? रिपोर्ट में बड़ा दावा!

Mohammed Shami: कभी टीम इंडिया की तेज़ रफ़्तार का दूसरा नाम रहे मोहम्मद शमी आज एक चौराहे पर खड़े हैं. वो गेंदबाज़, जिसकी स्विंग से दिग्गज बल्लेबाज़ भी घबराते थे, अब टीम से बाहर हैं और उनके करियर को लेकर सवाल उठने लगे हैं. लेकिन क्या वाकई यह अंत है? या फिर शमी एक नई शुरुआत की तैयारी में हैं?

आइए, जानते हैं उस खिलाड़ी की कहानी जो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं.

By: Shivani Singh | Last Updated: October 8, 2025 5:26:33 PM IST

1/7

1. कभी टीम इंडिया की तेज़ धार, आज सवालों के घेरे में शमी

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज़ में जगह न मिलने के बाद, भारतीय तेज़ गेंदबाज़ मोहम्मद शमी के अंतरराष्ट्रीय करियर पर अब सवाल उठने लगे हैं.

2/7

2. BCCI का रुख सख्त वापसी के आसार कम!

‘द टेलीग्राफ’ की रिपोर्ट के मुताबिक, बीसीसीआई अब शमी को दोबारा टीम इंडिया में शामिल करने के मूड में नहीं है. चयनकर्ताओं के मुताबिक, उम्र और फिटनेस दोनों ही अब बड़ी चुनौती बन चुके हैं.

3/7

3. चोटें और गिरता प्रदर्शन, मुश्किल सफ़र की दो वजहें

मार्च 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से शमी मैदान से दूर हैं. चोटों ने रफ़्तार रोकी और घरेलू मैचों में उनकी गेंदबाज़ी वो धार नहीं दिखा पाई, जो कभी बल्लेबाज़ों के दिलों में डर भर देती थी.

4/7

4. अब वापसी आसान नहीं" बीसीसीआई अधिकारी का बयान

‘द टेलीग्राफ’ की रिपोर्ट में बीसीसीआई के एक अधिकारी ने साफ़ कहा, “शमी के लिए वापसी मुश्किल होती जा रही है. दलीप ट्रॉफी में कुछ अच्छे स्पेल ज़रूर आए, पर पुरानी तेज़ी अब कम हो गई है."

5/7

5. बंगाल की रणजी टीम में फिर से दिख सकते हैं शमी

शमी ने बंगाल की रणजी टीम के लिए खेलने की इच्छा जताई है. बंगाल अपने अभियान की शुरुआत 15 अक्टूबर से उत्तराखंड के खिलाफ करेगा और अगर सब ठीक रहा, तो शमी दोबारा मैदान पर नज़र आ सकते हैं.

6/7

6. लक्ष्मी रतन शुक्ला ने दी उम्मीद की किरण

बंगाल के कोच लक्ष्मी रतन शुक्ला ने बताया, “शमी ने खेलने की इच्छा जताई है, हम उनकी उपलब्धता को लेकर सकारात्मक हैं.” इससे उनके फैंस के चेहरों पर फिर से उम्मीद की हल्की मुस्कान लौट आई है.

7/7

7. करियर का अगला पड़ाव, रणजी या फिर अलविदा?

अब सारी नज़रें शमी के रणजी प्रदर्शन पर होंगी. क्या वो फिर से पुरानी रफ़्तार वापस पाएंगे या यह उनके शानदार करियर का आख़िरी मोड़ साबित होगा, यह आने वाला वक्त बताएगा.

Tags:
bcciIndian Cricketmohammed shamiranji trophyTeam India
