मोहम्मद शमी के आगे बुमराह भी फीके! वनडे के ये 5 महारिकॉर्ड दे रहे गवाही, गंभीर-अगरकर भी ध्यान दें

Mohammed Shami 5 Biggest Record: भारतीय तेज गेंदबाद मोहम्मद शमी गुरुवार यानी 3 सितंबर 2026 को 36 साल के हो जाएंगे. इस उम्र में भी मोहम्मद शमी घरेलू क्रिकेट में अपनी घातक गेंदबाजी से कहर बरपा रहे हैं. इसके बावजूद शमी को टीम इंडिया में मौका नहीं मिल पा रहा है. टेस्ट और टी20 तो दूर की बात है, तो शमी को वनडे टीम में भी नहीं चुना जा रहा है, जबकि वो इस फॉर्मेट में भारत के सबसे सफल गेंदबाजों में एक हैं. उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर के दौरान कई बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं. जानें शमी के 5 महारिकॉर्ड…