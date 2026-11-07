पर्थ से सेंचुरियन तक, हर जगह दिखा मोहम्मद शमी का जलवा! टेस्ट करियर में उनके 5 स्पेल जो नहीं भूलेंगे फैंस

Mohammed Shami 5 Best Test Spells: भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का एलान कर दिया है. उन्होंने 6 नवंबर 2026 को अपने 13 साल लंबे टेस्ट करियर को अलविदा कहा. भारत के सबसे खूंखार तेज गेंदबाजों में शुमार मोहम्मद शमी अब भारत के लिए सफेद जर्सी में खेलते नहीं दिखाई देंगे. मोहम्मद शमी ने भारत के लिए 64 टेस्ट मैच खेले, जिसमें उन्होंने कुल 229 विकेट चटकाए. 36 साल के मोहम्मद शमी अपनी खतरनाक रफ्तार, सीम मूवमेंट और रिवर्स स्विंग के लिए जाने-जाते हैं. इसके दम पर उन्होंने दुनिया के बड़े-बड़े बल्लेबाजों को खूब परेशान किया. मोहम्मद शमी ने अपने करियर के दौरान मोहम्मद शमी ने कई बार ऐसे बेहतरीन प्रदर्शन किए, जिसे भारतीय क्रिकेट फैंस हमेशा याद रखेंगे. देखें शमी के 5 सबसे खतरनाक स्पेल…