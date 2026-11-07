पर्थ से सेंचुरियन तक, हर जगह दिखा मोहम्मद शमी का जलवा! टेस्ट करियर में उनके 5 स्पेल जो नहीं भूलेंगे फैंस
Mohammed Shami 5 Best Test Spells: भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का एलान कर दिया है. उन्होंने 6 नवंबर 2026 को अपने 13 साल लंबे टेस्ट करियर को अलविदा कहा. भारत के सबसे खूंखार तेज गेंदबाजों में शुमार मोहम्मद शमी अब भारत के लिए सफेद जर्सी में खेलते नहीं दिखाई देंगे. मोहम्मद शमी ने भारत के लिए 64 टेस्ट मैच खेले, जिसमें उन्होंने कुल 229 विकेट चटकाए. 36 साल के मोहम्मद शमी अपनी खतरनाक रफ्तार, सीम मूवमेंट और रिवर्स स्विंग के लिए जाने-जाते हैं. इसके दम पर उन्होंने दुनिया के बड़े-बड़े बल्लेबाजों को खूब परेशान किया. मोहम्मद शमी ने अपने करियर के दौरान मोहम्मद शमी ने कई बार ऐसे बेहतरीन प्रदर्शन किए, जिसे भारतीय क्रिकेट फैंस हमेशा याद रखेंगे. देखें शमी के 5 सबसे खतरनाक स्पेल…
डेब्यू पर झटके 9 विकेट
मोहम्मद शमी ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में अपने टेस्ट डेब्यू में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए 9 विकेट हासिल किए थे. पहली पारी में 71 रन देकर 4 विकेट चटकाए थे, जबकि दूसरी पारी में सिर्फ 47 रन देकर पंजा खोला था. इस तरह उन्होंने पहले टेस्ट मैच में ही 9 विकेट हासिल किए. यह उनके टेस्ट करियर में किसी एक मैच में बेस्ट बॉलिंग फिगर है.
पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6 विकेट
मोहम्मद शमी के करियर की एक खतरनाक स्पेल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में आई थी. उन्होंने 2018 में पर्थ में एक पारी में 56 रन देकर 6 विकेट चटकाए थे. यह एक पारी में उनके टेस्ट करियर का बेस्ट गेंदबाजी प्रदर्शन है. इस मुकाबले में शमी ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी को अकेले के दम पर ढेर कर दिया था. उन्होंने आरोन फिंच, उस्मान ख्वाजा, शॉन मार्श, ट्रेविस हेड जैसे खतरनाक बल्लेबाजों को आउट किया था.
जोहानिसबर्ग में 5 विकेट हॉल
मोहम्मद शमी ने हमेशा विदेशी पिचों पर अपना दबदबा दिखाया. उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी कई बार बेहतरीन प्रदर्शन किया. उन्होंने साल 2018 में जोहानिसबर्ग टेस्ट की दूसरी पारी में सिर्फ 28 रन देकर 5 विकेट हासिल किए थे. उनके इस प्रदर्शन के दम पर भारत ने यादगार जीत दर्ज की थी.
सेंचुरियन में 8 विकेट
दिसंबर 2021 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन टेस्ट में भी मोहम्मद शमी ने शानदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने पहली पारी में सिर्फ 44 रन देकर 5 विकेट हॉल लिया था, जबकि दूसरी पारी में भी 3 बल्लेबाजों को आउट किया था. इस तरह शमी ने सेंचुरियन टेस्ट में कुल 8 विकेट चटकाए थे. शमी की घातक गेंदबाजी के दम पर भारतीय टीम ने पहली बार सेंचुरियन में टेस्ट मैच जीता था.
विशाखापत्तनम में भी खोला था 'पंजा'
मोहम्मद शमी की एक और खतरनाक स्पेल साउथ अफ्रीका के ही खिलाफ आई थी, जब उन्होंने विशाखापत्तनम में विपक्षी बल्लेबाजों की नाक में दम कर दिया था. यह मुकाबला साल 2019 में खेला गया था, जिसमें उन्होंने चौथी पारी में सिर्फ 35 रन देकर 5 बल्लेबाजों को आउट किया था. यह घरेलू टेस्ट में शमी का बेस्ट बॉलिंग फिगर है. इसके दम पर भारत ने बड़ी जीत दर्ज की थी.