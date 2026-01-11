  • Home>
  • भारतीय कप्तान से शादी के लिए बदला धर्म, बनीं आयशा बेगम… फिर दो बच्चों के पिता से किया निकाह

भारतीय कप्तान से शादी के लिए बदला धर्म, बनीं आयशा बेगम… फिर दो बच्चों के पिता से किया निकाह

Mohammad Azharuddin Sangeeta Bijlani Love Story: मोहम्मद अजहरुद्दीन 1985 में एक ऐड शूट के दौरान एक बॉलीवुड एक्ट्रेस से मिले और पहली ही नजर में उन्हें उससे प्यार हो गया है. वह एक्ट्रेस संगीता बिजलानी थीं. सलमान खान से ब्रेकअप के बाद संगीता को भी जल्द ही अजहर से प्यार हो गया, जो पहले से शादीशुदा थे और दो बच्चों के पिता थे. संगीता से शादी करने के लिए अजहर ने 1996 में अपनी पहली पत्नी, नौरीन को तलाक दे दिया है. संगीता बिजलानी ने भी अजहर से शादी करने के लिए इस्लाम धर्म अपना लिया है. हालांकि संगीता और अजहर का रिश्ता ज़्यादा समय तक नहीं चला है.


By: Hasnain Alam | Published: January 11, 2026 9:10:05 PM IST

अजहरुद्दीन को हुआ प्यार? (Has Azharuddin fallen in love?)

भारतीय क्रिकेटर हमेशा से बॉलीवुड एक्ट्रेस की तरफ आकर्षित होते रहे हैं. क्रिकेट और बॉलीवुड के बीच यह रिश्ता जो मंसूर अली खान पटौदी और शर्मिला टैगोर से शुरू हुआ था. 1985 में एक विज्ञापन की शूटिंग के दौरान टीम इंडिया के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को बॉलीवुड एक्ट्रेस संगीता बिजलानी से पहली नजर में प्यार हो गया. उस समय अजहरुद्दीन शादीशुदा थे और उनके दो बेटे थे. इसके बावजूद अजहरुद्दीन खुद को संगीता बिजलानी से प्यार करने से रोक नहीं पाए.

अजहरुद्दीन को कब हुआ प्यार? (When did Azharuddin fall in love?)

मोहम्मद अजहरुद्दीन और संगीता बिजलानी की लव स्टोरी 1990 के दशक में सुर्खियों में आई. बल्लेबाज अजहरुद्दीन उस समय टीम इंडिया के कप्तान थे, और खूबसूरत संगीता बिजलानी ने 1980 में मिस इंडिया का खिताब जीता था. कोई भी क्रिकेटर आसानी से अपने लव अफेयर्स के बारे में नहीं बताता, लेकिन अजहर ने खुले तौर पर माना कि उन्हें 1985 में संगीता बिजलानी से पहली नज़र में प्यार हो गया था.

अजहरुद्दीन की शादी पहले नौरीन से हुआ (Azharuddin was first married to Naureen)

मोहम्मद अजहरुद्दीन की 1987 में नौरीन से अरेंज मैरिज हुई थी. उनकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी. उनके दो बेटे थे. जून 1995 में खलीज टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में, अजहरुद्दीन ने कहा कि उनके लिए सबसे यादगार पल वह था जब उनकी 1987 में शादी हुई थी.

धीरे धीरे दुर होने लगा (It gradually started to move away)

संगीता बिजलानी के अजहरुद्दीन की ज़िंदगी में आने के बाद पूर्व कप्तान ने हैदराबाद में अपने घर जाना बंद कर दिया था. संगीता के आने के बाद नौरीन के प्रति अजहर का रवैया बदल गया. वह उनके प्रति चिड़चिड़े और दूर रहने लगे. अजहरुद्दीन और संगीता बिजलानी को अक्सर पार्टियों, गेट-टुगेदर और यहां तक ​​कि भारतीय क्रिकेट टीम के टूर के दौरान भी एक साथ देखा जाता था.

संगीता से कब हुई शादी? (When did you get married to Sangeeta?)

संगीता से प्यार होने के बाद अजहरुद्दीन ने 1996 में अपनी पहली पत्नी नौरीन को तलाक दे दिया. तलाक के बाद संगीता और अजहर ने 1996 में शादी कर ली. उनकी शादी एक प्राइवेट सेरेमनी थी. अजहर से शादी करने के लिए संगीता ने इस्लाम धर्म अपना लिया और शादी से ठीक पहले आयशा बेगम नाम रख लिया.

किस लिए टुटी शादी? (Why did the marriage break up?)

मोहम्मद अजहरुद्दीन और संगीता बिजलानी का रिश्ता ज़्यादा समय तक नहीं चला. शादी के 14 साल बाद वे 2010 में अलग हो गए. हालांकि अलग होने के बाद भी संगीता ने 2014 के चुनावों में अजहर के लिए कैंपेन किया था. संगीता और अजहरुद्दीन की शादी टूटने का कारण बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा को बताया जाता है.

बैडमिंटन स्टार ज्वाला गुट्टा से क्या हुआ? (What happened to badminton star Jwala Gutta?)

मोहम्मद अजहरुद्दीन और बैडमिंटन स्टार ज्वाला गुट्टा के बीच अफेयर पर काफी तवज्जो मिली थी. संगीता बिजलानी को अजहर और ज्वाला गुट्टा के अफेयर के बारे में पता चला, जिसके बाद उन्होंने तलाक के लिए अर्जी देने का फैसला किया. हालांकि न तो अजहर और न ही ज्वाला ने कभी इस रिश्ते पर कोई कमेंट किया है.

अफवाहों के बीच सारा कुछ खराब हुआ (Amidst the rumors, everything went wrong)

ज्वाला गुट्टा के साथ रोमांस की अफवाहों के बीच मोहम्मद अजहरुद्दीन का नाम अमेरिका की रहने वाली शैनन मैरी तलवार नाम की एक महिला से जोड़ा गया. पेरिस से अजहर और शैनन की कई तस्वीरें वायरल हुई. यहां तक ​​कि ऐसी भी रिपोर्ट्स थीं कि अजहर ने शैनन से शादी कर ली थी. जिससे यह उनकी तीसरी शादी हो गई थी. हालांकि अजहर ने दावा किया कि वह और शैनन सिर्फ दोस्त थे. उन्होंने 2015 में एक ट्वीट में इन रिपोर्ट्स को पूरी तरह से खारिज कर दिया था. अजहर और शैनन के बारे में खबर सबसे पहले 2013 में मीडिया में आई थी.

