भारतीय कप्तान से शादी के लिए बदला धर्म, बनीं आयशा बेगम… फिर दो बच्चों के पिता से किया निकाह

Mohammad Azharuddin Sangeeta Bijlani Love Story: मोहम्मद अजहरुद्दीन 1985 में एक ऐड शूट के दौरान एक बॉलीवुड एक्ट्रेस से मिले और पहली ही नजर में उन्हें उससे प्यार हो गया है. वह एक्ट्रेस संगीता बिजलानी थीं. सलमान खान से ब्रेकअप के बाद संगीता को भी जल्द ही अजहर से प्यार हो गया, जो पहले से शादीशुदा थे और दो बच्चों के पिता थे. संगीता से शादी करने के लिए अजहर ने 1996 में अपनी पहली पत्नी, नौरीन को तलाक दे दिया है. संगीता बिजलानी ने भी अजहर से शादी करने के लिए इस्लाम धर्म अपना लिया है. हालांकि संगीता और अजहर का रिश्ता ज़्यादा समय तक नहीं चला है.