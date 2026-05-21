केस लड़ते-लड़ते लड़ी आंखें, अपनी वकील पर दिल हार बैठा ये क्रिकेटर, फिर रचाई शादी, देखें तस्वीरें

Mohammad Amir Love Story: दुनिया के स्टार खिलाड़ियों की लव स्टोरी अक्सर रोमांचक और फिल्मी होती है. खासकर अगर वो खिलाड़ी पाकिस्तान का हो, तो उसमें ट्विस्ट और रोमांच होना जरूरी है. कुछ इसी तरह की कहानी पाकिस्तान के तेज गेंदबाद मोहम्मद आमिर की भी है. मोहम्मद आमिर ने ब्रिटिश की रहने वाली नरजिस खातून से शादी रचाई है. पढ़ें मोहम्मद आमिर की लव स्टोरी…