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केस लड़ते-लड़ते लड़ी आंखें, अपनी वकील पर दिल हार बैठा ये क्रिकेटर, फिर रचाई शादी, देखें तस्वीरें

Mohammad Amir Love Story: दुनिया के स्टार खिलाड़ियों की लव स्टोरी अक्सर रोमांचक और फिल्मी होती है. खासकर अगर वो खिलाड़ी पाकिस्तान का हो, तो उसमें ट्विस्ट और रोमांच होना जरूरी है. कुछ इसी तरह की कहानी पाकिस्तान के तेज गेंदबाद मोहम्मद आमिर की भी है. मोहम्मद आमिर ने ब्रिटिश की रहने वाली नरजिस खातून से शादी रचाई है. पढ़ें मोहम्मद आमिर की लव स्टोरी…


By: Ankush Upadhayay | Published: May 21, 2026 5:13:09 PM IST

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मोहम्मद आमिर की लव स्टोरी. - Photo Gallery
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वकील से हुआ प्यार

पू्र्व पाकिस्तानी गेंदबाज मोहम्मद आमिर को अपनी वकील से प्यार हो गया था. मोहम्मद आमिर को स्पॉट फिक्सिंग के मामले में जेल हुई थी. उस समय ब्रिटिश से ताल्लुक रखने वाली नरजिस खातून उनका केस लड़ रही थी.

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केस लड़ते-लड़ते हुआ प्यार

मोहम्मद आमिर को साल 2010 में 18 साल की उम्र में जेल जाना पड़ा था. आमिर का केस उनकी वकील नरजिस खातून लड़ रही थीं. इस केस के दौरान मोहम्मद आमिर और नरजिस खातून की दोस्ती हुई, जिसके बाद उनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं.

मोहम्मद आमिर और नरजिस खान. - Photo Gallery
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2016 में रचाई शादी

मोहम्मद आमिरी और नरजिस खातून की दोस्ती कुछ ही समय में प्यार में बदल गई. इसके बाद उन दोनों ने शादी का फैसला लिया. साल 2016 में आमिर और नरजिस ने शादी रचा ली.

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कपल की 3 बेटियां

मौजूदा समय में मोहम्मद आमिर और नरजिस खातून की 3 बेटियां हैं. उनके नाम मिंसा आमिर, जोया आमिर और आयरा आमिर हैं. आमिर अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिता रहे हैं.

कौन हैं मोहम्मद आमिर की वाइफ? - Photo Gallery
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कौन हैं नरजिस खातून?

मोहम्मद आमिर की वाइफ नरजिस खातून पाकिस्तानी मूल की ब्रिटिश वकील हैं. नरजिस का परिवार मूल रूप से पाकिस्तान का रहने वाला है. हालांकि नरजिस का पालन-पोषण इंग्लैंड में हुआ था.

मोहम्मद आमिर बने ब्रिटिश नागरिक. - Photo Gallery
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मोहम्मद आमिर बने ब्रिटिश के नागरिक

हाल ही में मोहम्मद आमिर को ब्रिटिश की नागरिकता मिल गई है. उनकी वाइफ नरजिस के ब्रिटिश नागरिक होने के कारण आमिर को आसानी से ब्रिटिश की नागरिकता हासिल हो गई.

मोहम्मद आमिर स्पॉट फिक्सिंग केस. - Photo Gallery
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आमिर को क्यों हुई थी जेल?

पूर्व पाकिस्तानी गेंदबाज मोहम्मद आमिर पर इंग्लैंड दौरे के दौरान स्पॉट फिक्सिंग का आरोप लगा था. इस मामले में आईसीसी ने आमिर पर 5 साल का बैन लगाया था. साथ ही 6 महीने जेल की सजा सुनाई थी.

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कहां रहते हैं मोहम्मद आमिर?

नरजिस के आने के बाद मोहम्मद आमिर की जिंदगी पूरी तरह बदल गई. जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने धूमधाम से नरजिस से शादी रचाई. फिर बैन खत्म होने के बाद क्रिकेट में वापसी की. फिलहाल आमिर अपनी वाइफ और बच्चों के साथ लंदन में रह रहे हैं.

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