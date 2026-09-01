Mobile Safety: कुछ रुपये के लिए फोन पर लगाए रखा है टूटा टेम्पर्ड ग्लास? अंदर ही अंदर हो सकता है महंगा खेल!

ग्लास हटाने के लिए ब्लेड या चाकू का इस्तेमाल न करें

टेम्पर्ड ग्लास हटाने के लिए चाकू, ब्लेड या किसी दूसरी नुकीली चीज़ का इस्तेमाल न करें. इससे फ़ोन की स्क्रीन पर गहरे खरोंच आ सकते हैं. ग्लास हटाने के बाद, स्क्रीन को माइक्रोफ़ाइबर कपड़े से अच्छी तरह साफ़ करें. अगर ज़रूरी हो, तो स्क्रीन साफ़ करने वाला स्प्रे इस्तेमाल करें. साफ़ करने के बाद, नया प्रोटेक्टर लगाएं.