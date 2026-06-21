कौन है Mithun Chakraborty की सीक्रेट ‘बीवी’? चोरी-छिपे रचाई थी शादी, खूबसूरती ऐसी की थम जाएंगी आपकी सांसे

Mithun Chakraborty Secret Wife: मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड के दिग्गज स्टार्स में से एक हैं. भारतीय सिनेमा के सबसे लोकप्रिय और मेहनती कलाकारों में से एक हैं, जिन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग और डांस स्टाइल से अलग पहचान बनाई है. आज हम आपको उनकी जिंदगी से जुड़ी एक कहानी बताने जा रहे हैं. क्या आप जानते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती से एक एक्ट्रेस पागलों की तरह प्यार करती था. यहां तक की वह एक्टर की सीक्रेट बीवी बनकर भी खुश थीं. हालांकि, दोनों की ये रिश्ता कुछ ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया. हम बात बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रीदेवी के बारे में कर रहे हैं. उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के साथ शादी की थी और इसकी जानकारी किसी को भी नहीं थी.