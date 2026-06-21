कौन है Mithun Chakraborty की सीक्रेट ‘बीवी’? चोरी-छिपे रचाई थी शादी, खूबसूरती ऐसी की थम जाएंगी आपकी सांसे
Mithun Chakraborty Secret Wife: मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड के दिग्गज स्टार्स में से एक हैं. भारतीय सिनेमा के सबसे लोकप्रिय और मेहनती कलाकारों में से एक हैं, जिन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग और डांस स्टाइल से अलग पहचान बनाई है. आज हम आपको उनकी जिंदगी से जुड़ी एक कहानी बताने जा रहे हैं. क्या आप जानते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती से एक एक्ट्रेस पागलों की तरह प्यार करती था. यहां तक की वह एक्टर की सीक्रेट बीवी बनकर भी खुश थीं. हालांकि, दोनों की ये रिश्ता कुछ ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया. हम बात बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रीदेवी के बारे में कर रहे हैं. उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के साथ शादी की थी और इसकी जानकारी किसी को भी नहीं थी.
कई फिल्मों में काम कर चुके हैं मिथुन-श्रीदेवी
एक समय था जब मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया था. इसी दौरान मिथुन चक्रवर्ती को श्रीदेवी से प्यार हो गया था.
1980 में दोनों ने रचाई शादी
मिथुन चक्रवर्ती ने श्रीदेवी के साथ 1980 में बिना किसी को बताए शादी की थी. मिथुल उस समय पहले से ही शादीशुदा थे. ऐसे में उन्होंने पूरी दुनिया से दूसरी शादी की बात दुनिया से छिपाई थी.
चोरी-छिपे की शादी
हालांकि, श्रीदेवी अपने रिश्ते के बारे में पूरी दुनिया को बताना चाहती थी. लेकिन मिथुन को ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी. इसी कारण दोनों एक दूसरे से जल्द अलग हो गए.
ज्यादा दिन नतक नहीं चला रिश्ता
मिथुन चक्रवर्ती ने इसके बाद श्रीदेवी से अलग होने का फैसला कर लिया. लेकिन दोनों का रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया और श्रीदेवी को अलग छोड़ दिया.
बेहद रईस थीं श्रीदेवी
श्रीदेवी उस समय बॉलीवुड पर राज करती थीं. पैसों के मामले में भी वह किसी से कम नहीं थीं. श्रीदेवी की नेटवर्थ 35 मिलियन के आसपास बताई जाती है. श्रीदेवी ने एक समय पर काम करना बंद कर दिया, लेकिन उनकी रईसी में कोई कमी नहीं आई.
पहली बीवी को नहीं छोड़ना चाहते थे मिथुन
मिथुन चक्रवर्ती से दूर होने के बाद श्रीदेवी ने खुद को संभाला और अचानक बोनी कपूर से शादी कर सभी को हैरान कर दिया. कहा जाता है कि मिथुन अपनी पहली पत्नी को नहीं छोड़ना चाहते थे. इसलिए दोनों का रिश्ता टूट गया.