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Miss World 2026: कौन हैं जोहेरी मोला? जिन्होंने जीता 73वां मिस वर्ल्ड का खिताब; दिलचस्प है खूबसूरत हसीना का सफर

Miss World 2026 Winner: वियतनाम में मिस वर्ल्ड 2026 का ग्रैंड फिनाले हुआ, जहां डोमिनिकन रिपब्लिक की जोहेरी मोला डोमिनगेज़ ने 73वां मिस वर्ल्ड खिताब अपने नाम किया. जोहेरी को पिछली मिस वर्ल्ड ओपल सुचाता चुआंग्सरी ने ताज पहनाया. लेकिन जोहेरी की पहचान सिर्फ ब्यूटी क्वी तक सीमित नहीं है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें उनके बारे में.


By: Shristi S | Published: September 5, 2026 11:31:36 PM IST

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कौन हैं मिस वर्ल्ड 2026 जोहेरी मोला डोमिनगेज़? - Photo Gallery
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कौन हैं मिस वर्ल्ड 2026 जोहेरी मोला डोमिनगेज़?

डोमिनिकन रिपब्लिक की जोहेरी मोला डोमिंगेज ने मिस वर्ल्ड 2026 का ताज अपने नाम कर लिया है. वियतनाम में हुए 73वें मिल मिस वर्ल्ड फिनाले में उन्होंने स्पेन की एलिजाबेथ रेन्स को पीछे छोड़कर पहला स्थान हासिल किया, जबकि मलेशिया की तानुसिया चेट्टी सेकंड रनर-अप रहीं.

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जोहेरी ने यूनिवर्सिडाड इबेरोअमेरिकाना से बिज़नेस मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की है. वॉयस ऑफ़ टुमॉरो की फाउंडर और प्रेसिडेंट के तौर पर, जोहेरी कमज़ोर कम्युनिटी में बच्चों और युवाओं के लिए इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ाती हैं. वह इंग्लिश में लिटरेचर और सोशल स्टडीज़ पढ़ाती हैं, जिससे क्रिटिकल थिंकिंग और होलिस्टिक डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलता है.

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टीवी और मीडिया से भी जोहेरी मोला डोमिनगेज का है खास कनेक्शन

जोहेरी सिर्फ शिक्षिका और सामाजिक कार्यकर्ता ही नहीं हैं, बल्कि मीडिया से भी जुड़ी हुई हैं. वह यूनिविज़न न्यूयॉर्क के वेंटाना ए क्विस्केया के लिए एक कॉरेस्पोंडेंट के तौर पर, कल्चर, सोशल इश्यूज़ और कम्युनिटी स्टोरीज़ पर रोशनी डालती हैं. एक गोया गिव्स एंबेसडर और प्रोफेशनल मॉडल, जोहेरी इंसानी जुड़ाव, हमदर्दी और अपने बहुत एकजुट परिवार से मिले मूल्यों से प्रेरित हैं.

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जोहेरी का संदेश है कि किसी को दिया गया सबसे बड़ा तोहफा वह मौका हो सकता है, जो उसकी जिंदगी बदले दे. वह अपने परिवार सहानुभूति और मानवीय संबंध को अपनी प्रेरणा मानते हैं.

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भारत की निकिता पोरवाल कहां रहीं?

भारत की निकिता पोरवाल ने मिस वर्ल्ड 2026 में देश का प्रतिनिधित्व किया, हालांकि वह टॉप-20 तक नहीं पहुंच सकीं और खिताब से बाहर हो गईं. उज्जैन कि निकिता ने 2024 में Femina Miss India World का खिताब जीता था. वह थिएटर आर्टिस्ट, मॉडल और एक्टर हैं और 60 से ज्यादा नाटकों में काम कर चुकी हैं.

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मिस वर्ल्ड 2026 का आयोजन वियतनाम में हुआ. अब अगले साल मिस वर्ल्ड फेस्टिवल की मेजबानी तंजानिया करेगा. यानी 2027 में जोहेरी मोला अगली विजेता को ताज पहनाती नजर आएंगी.

Tags:
Joheirry MolaMiss World 2026Nikita porwal
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