Miss World 2026: कौन हैं जोहेरी मोला? जिन्होंने जीता 73वां मिस वर्ल्ड का खिताब; दिलचस्प है खूबसूरत हसीना का सफर

टीवी और मीडिया से भी जोहेरी मोला डोमिनगेज का है खास कनेक्शन

जोहेरी सिर्फ शिक्षिका और सामाजिक कार्यकर्ता ही नहीं हैं, बल्कि मीडिया से भी जुड़ी हुई हैं. वह यूनिविज़न न्यूयॉर्क के वेंटाना ए क्विस्केया के लिए एक कॉरेस्पोंडेंट के तौर पर, कल्चर, सोशल इश्यूज़ और कम्युनिटी स्टोरीज़ पर रोशनी डालती हैं. एक गोया गिव्स एंबेसडर और प्रोफेशनल मॉडल, जोहेरी इंसानी जुड़ाव, हमदर्दी और अपने बहुत एकजुट परिवार से मिले मूल्यों से प्रेरित हैं.