Bigg Boss 19: भारत की तान्या मित्तल ने लेबनान में जीता ताज, 2018 में बनीं मिस एशिया

Tanya Mittal Modelling Journey: बिग बॉस 19 में आईं तान्या मित्तल ने Miss Asia Tourism Universe 2018 का ताज जीतकर देश का मान बढ़ाया. ग्वालियर की रहने वाली तान्या न सिर्फ एक ब्यूटी क्वीन हैं बल्कि युवा मिलियनयर, मोटिवेशनल स्पीकर और एक समाजसेविका के रूप में भी काफी पॉपुलर हैं.

By: Shraddha Pandey | Published: October 5, 2025 10:56:11 PM IST

Tanya Mittal 7 - Photo Gallery
1/7

क्राउनिंग मोमेंट

31 देशों की कंटेस्टेंट्स को पछाड़ते हुए तान्या मित्तल ने जीत का ताज अपने नाम किया. इंटरव्यू राउंड में उनकी बुद्धिमत्ता से जज बेहद प्रभावित हुए.

Tanya Mittal 6 - Photo Gallery
2/7

बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम अवॉर्ड

तान्या को बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम का खिताब भी मिला. उन्हें क्राउन मिस टूरिज्म ऑर्गनाइजेशन के वाइस प्रेसिडेंट टोनी मेडावर ने पहनाया.

Tanya Mittal 5 - Photo Gallery
3/7

ग्वालियर से ग्लोबल मंच तक

मध्य प्रदेश के ग्वालियर की रहने वाली तान्या महज 22 साल की उम्र में देश का झंडा बुलंद कर चुकी हैं. उन्होंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है.

Tanya Mittal 4 - Photo Gallery
4/7

यंग मिलियनयर एंटरप्रेन्योर

तान्या का अपना ब्रांड Handmade Love है. वह भारत की सबसे युवा सफल बिजनेस वुमन में शुमार हैं.

Tanya Mittal 3 - Photo Gallery
5/7

एनजीओ और समाजसेवा

Bliss Foundation की एसोसिएट डायरेक्टर के तौर पर तान्या समाजसेवा में भी सक्रिय हैं. वह वंचित वर्ग के लिए काम कर रही हैं.

Tanya Mittal 2 - Photo Gallery
6/7

मल्टी-टैलेंटेड पर्सनालिटी

तान्या एक यूट्यूबर, कवयित्री, लेखिका और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं. 55 से ज्यादा क्राफ्ट्स में उनकी महारत है.

Tanya Mittal 1 - Photo Gallery
7/7

तान्या का संदेश

तान्या ने कहा- "मुझे गर्व है कि मैंने भारत के लिए ताज जीता. यह जिम्मेदारी का प्रतीक है और मैं हमेशा देश का नाम रोशन करती रहूंगी."

