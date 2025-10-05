Bigg Boss 19: भारत की तान्या मित्तल ने लेबनान में जीता ताज, 2018 में बनीं मिस एशिया

Tanya Mittal Modelling Journey: बिग बॉस 19 में आईं तान्या मित्तल ने Miss Asia Tourism Universe 2018 का ताज जीतकर देश का मान बढ़ाया. ग्वालियर की रहने वाली तान्या न सिर्फ एक ब्यूटी क्वीन हैं बल्कि युवा मिलियनयर, मोटिवेशनल स्पीकर और एक समाजसेविका के रूप में भी काफी पॉपुलर हैं.