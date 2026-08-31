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कालीन भैया-मुन्ना से लेकर यादव जी तक, ये किरदार मिर्ज़ापुर में मचायेंगे धमाल, जानिए फिल्म की स्टारकास्ट और उनकी फीस

Mirzapur The Movie Star Cast: ‘मिर्जापुर द मूवी’ फिल्म का दर्शकों को बड़ी बेसब्री से इंतजार है. इस फिल्म में इस बार सीरीज से अलग कुछ देखने को मिलेगा. कई नए एक्टर्स की इसमें एंट्री हो रही है. आइए जानते हैं मिर्जापुर फिल्म की पूरी स्टारकास्ट की लिस्ट और उनकी फीस.


By: Kamesh Dwivedi | Published: August 31, 2026 6:45:49 PM IST

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Pankaj Tripathi - Photo Gallery
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पंकज त्रिपाठी

मिर्जापुर: द मूवी में कलीन भैया की अपनी प्रतिष्ठित भूमिका को फिर से निभाने के लिए कथित तौर पर 15 करोड़ रुपये लिए हैं.

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अली फजल

अली फज़ल, जिन्हें गुड्डू पंडित उर्फ ​​​​गुड्डू भैया के रूप में देखा जाएगा, ने कथित तौर पर फिल्म के लिए 4 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं.

Jitendra Kumar - Photo Gallery
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जितेंद्र कुमार

जितेंद्र कुमार, जो बबलू पंडित उर्फ ​​यादव जी के किरदार में इस फ्रैंचाइज़ से जुड़ रहे हैं, ने कथित तौर पर इस भूमिका के लिए 1.5 करोड़ रुपये लिए हैं. वे विक्रांत मैसी के बाद यह किरदार निभाएंगे, जिन्होंने मूल सीरीज़ में बबलू का किरदार निभाया था.

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रवि किशन

फिल्म में बब्बन बाबू यादव का किरदार निभाने वाले रवि किशन ने कथित तौर पर अपनी भूमिका के लिए लगभग 2 करोड़ से 2.5 करोड़ रुपये की फीस ली थी.

Divyendu Sharma - Photo Gallery
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दिव्येंदु शर्मा

दिव्येंदु शर्मा, जो प्रशंसकों के चहेते मुन्ना त्रिपाठी के रूप में वापसी कर रहे हैं, ने कथित तौर पर फिल्म में अपनी भूमिका के लिए 3 करोड़ रुपये लिए हैं.

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रसिका दुग्गल

रसिका दुग्गल फिल्म में कालीन भैया की बीवी के किरदार में हैं. इसमें उनका नाम बीना त्रिपाठी है.

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Mirzapur movie Cast
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