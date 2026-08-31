कालीन भैया-मुन्ना से लेकर यादव जी तक, ये किरदार मिर्ज़ापुर में मचायेंगे धमाल, जानिए फिल्म की स्टारकास्ट और उनकी फीस

Mirzapur The Movie Star Cast: ‘मिर्जापुर द मूवी’ फिल्म का दर्शकों को बड़ी बेसब्री से इंतजार है. इस फिल्म में इस बार सीरीज से अलग कुछ देखने को मिलेगा. कई नए एक्टर्स की इसमें एंट्री हो रही है. आइए जानते हैं मिर्जापुर फिल्म की पूरी स्टारकास्ट की लिस्ट और उनकी फीस.