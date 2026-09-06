Mirzapur The Movie: मिर्जापुर के वो गंदे सीन्स, जिन्हें करने से नहीं हिचकिचाई बीना त्रिपाठी; सेट पर शूटिंग की खोल दी पूरी पोल-पट्टी

रोमांटिक सीन की शूटिंग से पहले होती है पूरी तैयारी- रसिका दुग्गल

रसिका ने बताया कि ऐसे सीन्स की शूटिंग अचानक नहीं होती. शूटिंग से पहले वर्कशॉप और चर्चा के जरिए यह तय किया जाता है कि कलाकार किस चीज के लिए सहज हैं और किस चीज के लिए नहीं. निर्देशक की सोच को स्क्रीन पर उतारने के लिए कलाकारों के साथ पहले ही विस्तार से बातचीत की जाती है. इससे शूटिंग के दौरान किसी तरह की झिझक कम होती है और कलाकार अपने किरदार पर बेहतर तरीके से फोकस कर पाते हैं.