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Mirzapur The Movie: मिर्जापुर के वो गंदे सीन्स, जिन्हें करने से नहीं हिचकिचाई बीना त्रिपाठी; सेट पर शूटिंग की खोल दी पूरी पोल-पट्टी

Rasika Dugal on Romantic Scene: मिर्जापुर: द मूवी इन दिनों दर्शकों के बीच खूब चर्चा में है. फिल्म में बीना त्रिपाठी के किरदार में नजर आ रहीं रसिका दुग्गल के रोमांटिक सीन्स भी सुर्खियां बटोर रहे हैं. लेकिन कैमरे के सामने ऐसे सीन्स को आखिर किस तरह शूट किया जाता है? इस टॉपिक पर रसिका ने ANI ने खुलकर बात की है. उन्होंने बताया कि अब फिल्म सेट पर कलाकारों की सहजता और सीमाओं का खास ध्यान रखा जाता है.


By: Shristi S | Published: September 6, 2026 4:17:19 PM IST

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रोमांटिक सीन के लिए सेट पर मौजूद होता है खास एक्सपर्ट- रसिका दुग्गल - Photo Gallery
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रोमांटिक सीन के लिए सेट पर मौजूद होता है खास एक्सपर्ट- रसिका दुग्गल

रसिका दुग्गल के मुताबिक, रोमांटिक सीन्स की शूटिंग के दौरान एक खास को-ऑर्डिनेटर की भूमिका बेहद अहम होती है. वह कलाकारों और पूरी टीम के बीच तालमेल बनाकर रखते हैं, ताकि शूटिंग सहज माहौल में हो. जिस तरह एक्शन सीन के लिए फाइट मास्टर और डांस के लिए कोरियोग्राफर होता है, उसी तरह रोमांटिक सीन्स के लिए खास को-ऑर्डिनेटर जरूरी है.

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रोमांटिक सीन की शूटिंग से पहले होती है पूरी तैयारी- रसिका दुग्गल

रसिका ने बताया कि ऐसे सीन्स की शूटिंग अचानक नहीं होती. शूटिंग से पहले वर्कशॉप और चर्चा के जरिए यह तय किया जाता है कि कलाकार किस चीज के लिए सहज हैं और किस चीज के लिए नहीं. निर्देशक की सोच को स्क्रीन पर उतारने के लिए कलाकारों के साथ पहले ही विस्तार से बातचीत की जाती है. इससे शूटिंग के दौरान किसी तरह की झिझक कम होती है और कलाकार अपने किरदार पर बेहतर तरीके से फोकस कर पाते हैं.

रोमांटिक सीन के असहजता होने पर निकाला जाता है दूसरा रास्ता-रसिका दुग्गल - Photo Gallery
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रोमांटिक सीन के असहजता होने पर निकाला जाता है दूसरा रास्ता-रसिका दुग्गल

रसिका दुग्गल ने बताया कि अगर किसी कलाकार को किसी खास सीन या तरीके से असहजता महसूस होती है, तो उसी प्रभाव को दिखाने के लिए दूसरा तरीका तलाशा जाता है. जरूरी यह है कि सीन का असर बना रहे, लेकिन कलाकार की सहजता भी बरकरार रहे. आजकल फिल्म सेट पर इन चीजों को काफी प्रोफेशनल तरीके से मैनेज किया जाता है.

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क्लोज्ड सेट पर कम लोग रहते हैं मौजूद

रसिका ने यह भी बताया कि कलाकार जरूरत पड़ने पर कम लोगों की मौजूदगी वाला क्लोज्ड सेट मांग सकते हैं. ऐसे सेट पर केवल वही लोग मौजूद रहते हैं, जिनकी उस सीन के लिए वास्तव में जरूरत होती है. खास को-ऑर्डिनेटर यह सुनिश्चित करते हैं कि गैर-जरूरी लोग सेट से बाहर चले जाएं. इससे कलाकारों को ज्यादा सहज और सुरक्षित माहौल मिलता है.

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रसिका ने याद किया कि जब उन्होंने मिर्जापुर के पहले सीजन की शूटिंग की थी, तब भारत में रोमांटिक सीन के लिए खास को-ऑर्डिनेटर का कॉन्सेप्ट आज जितना आम नहीं था. उस समय उनकी टीम और निर्देशक काफी संवेदनशील थे. शूटिंग से पहले उनके साथ हर सीन और शॉट को लेकर खुलकर बातचीत की जाती थी और उन्हें अपनी राय रखने की पूरी आजादी थी.

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मिर्जापुर: द मूवी 4 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. फिल्म ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 78.45 करोड़ रुपये की जबरदस्त कमाई की है. फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें पंकज त्रिपाठी, अली फज़ल, दिव्येंदु, जितेंद्र कुमार, रवि किशन और रसिका दुग्गल जैसे दिग्गज अभिनेता अहम भूमिका में हैं.

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