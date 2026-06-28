Mirzapur: बीना ही नहीं इन किरदारों ने भी मिर्जापुर में लगाई थी आग! डायलॉग ने रातों-रात बनाया था स्टार

Mirzapur: मिर्ज़ापुर वो सीरीज है जिसे आज भी लोग कई बार देखते हैं. बता दें कि पंकज त्रिपाठी की मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ पर आधारित फिल्म का टीजर रिलीज़ हो गया है. और इस टीजर में वो सभी किरदार नजर आ रहे हैं जिन्होंने सीरीज में चार चाँद लगाए थे. बता दें कि इस सीरीज़ ने पहले ही अपनी एक अलग पहचान बना ली है. तीन सफल सीज़न और लगभग 30 एपिसोड वाले इस शो ने कई एक्टर्स को कामयाब बनाया है. आइए, ऐसे ही कुछ एक्टर्स पर नज़र डालते हैं.