Mirzapur: बीना ही नहीं इन किरदारों ने भी मिर्जापुर में लगाई थी आग! डायलॉग ने रातों-रात बनाया था स्टार
Mirzapur: मिर्ज़ापुर वो सीरीज है जिसे आज भी लोग कई बार देखते हैं. बता दें कि पंकज त्रिपाठी की मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ पर आधारित फिल्म का टीजर रिलीज़ हो गया है. और इस टीजर में वो सभी किरदार नजर आ रहे हैं जिन्होंने सीरीज में चार चाँद लगाए थे. बता दें कि इस सीरीज़ ने पहले ही अपनी एक अलग पहचान बना ली है. तीन सफल सीज़न और लगभग 30 एपिसोड वाले इस शो ने कई एक्टर्स को कामयाब बनाया है. आइए, ऐसे ही कुछ एक्टर्स पर नज़र डालते हैं.
त्रिपाठी की बीना
मिर्ज़ापुर सीरीज़ में बीना का किरदार निभाने वाली रसिका दुग्गल एक ही सीरीज से स्टार बन गईं. वहीँ इस शो के दौरान उन्होंने एक रहस्यमयी अंदाज़ बनाए रखा है, और हर सीज़न के साथ उनका किरदार और भी ज्यादा बेहतीन होता गया. हालाँकि उन्होंने पहले भी कई अहम किरदार निभाए हैं, लेकिन इस किरदार ने उन्हें एक अलग ही स्तर की सफलता दिलाई है.
माधुरी यादव
ईशा तलवार भी काफ़ी समय से एक्टिंग की दुनिया में सक्रिय हैं. वह शो में माधुरी यादव का किरदार निभाती हैं. उन्होंने इस दमदार किरदार को बहुत अच्छे से निभाया और सीरीज़ में देर से शामिल होने के बावजूद लोकप्रियता हासिल की. उनके किरदार में 'ग्रे शेड्स हैं, जिसने फ़ैन्स को अपनी ओर खींचा है.
रऊफ लाला
अनिल जॉर्ज ने मिर्ज़ापुर में रऊफ लाला का दमदार किरदार निभाया. वह तीन सीज़न तक सीरीज़ का हिस्सा रहे, लेकिन तीसरे सीज़न के बीच में ही उनके किरदार का अंत हो गया—एक ऐसा ट्विस्ट जिसने दर्शकों को चौंका दिया. उनका किरदार शो की रफ़्तार के हिसाब से बिल्कुल सही था, और उनके दमदार लुक ने किरदार में चार चाँद लगा दिए.
राधेश्याम
प्रियांशु पैन्यूली के किरदार का भी शो में अंत हो चुका है. उन्होंने राधेश्याम का दिलचस्प किरदार निभाया, और उनका डायलॉग 'यह भी ठीक है' काफ़ी वायरल हुआ और हर घर में मशहूर हो गया. जैसे-जैसे सीरीज़ आगे बढ़ेगी, फ़ैन्स निश्चित रूप से उन्हें याद करेंगे.
जेपी यादव
प्रमोद पाठक एक मंझे हुए एक्टर हैं जो मिर्ज़ापुर में जेपी यादव के किरदार में नज़र आते हैं, जो एक भ्रष्ट और साज़िश रचने वाला राजनेता है. वे अपनी मौजूदगी से शो की रफ़्तार बनाए रखते हैं और जब भी उनके सीन आते हैं, तो वे हमेशा हलचल मचा देते हैं.