ताम झाम छोड़िए, सादगी भी आपको बना सकती है स्टाइल आइकन! जानें इन बॉलीवुड हसीनाओं के ‘मिनिमलिस्ट’ लुक के पीछे का राज़?

मिनिमलिज़्म को अपनाने के टिप्स

अगर आप भी इस स्टाइल को अपनाना चाहती हैं, तो न्यूट्रल कलर पैलेट (जैसे सफेद, काला, बेज) चुनें और भारी प्रिंट्स से बचें. अच्छी क्वालिटी के 'बेसिक्स' में निवेश करें और एक्सेसरीज़ को हल्का रखें। याद रखें, मिनिमलिज़्म उस सादगी का नाम है जो भीड़ में आपको सबसे अलग और क्लासिक दिखाती है.