ताम झाम छोड़िए, सादगी भी आपको बना सकती है स्टाइल आइकन! जानें इन बॉलीवुड हसीनाओं के ‘मिनिमलिस्ट’ लुक के पीछे का राज़?

ताम झाम छोड़िए, सादगी भी आपको बना सकती है स्टाइल आइकन! जानें इन बॉलीवुड हसीनाओं के ‘मिनिमलिस्ट’ लुक के पीछे का राज़?
2025 में बॉलीवुड सेलेब्रिटीज़ मिनिमलिस्ट फैशन में कैसे धूम मचा रहे हैं. सिंपल, एलिगेंट और टाइमलेस लुक पाने के लिए टिप्स, आउटफिट आइडिया और स्टाइलिंग के तरीके जानें
फैशन में मिनिमलिज़्म क्या है?
मिनिमलिस्ट फैशन की असली पहचान हैं साफ-सुथरे (clean) सिल्हूट्स, मोनोक्रोम कलर्स, हल्की एक्सेसरीज़ और स्लीक हेयरस्टाइल. यह स्टाइल सादगी, एलिगेंस और बिना किसी तामझाम के सोफिस्टिकेटेड दिखने का नाम है. इसमें 'लेस इज मोर' (कम ही ज्यादा है) का मंत्र काम करता है.
कियारा आडवाणी का सिग्नेचर लुक
कियारा अक्सर ऐसे मोनोक्रोम आउटफिट्स में नजर आती हैं जिनमें बारीक और सुंदर डिटेलिंग होती है. वे क्लीन लाइन्स वाले कपड़ों को बहुत ही कम ज्वेलरी के साथ पेयर करती हैं, जिससे उन्हें एक 'चिक' और मॉडर्न वाइब मिलती है. उनके इस स्टाइल को डेली लाइफ में कॉपी करना काफी आसान है.
तारा सुतारिया का मिनिमलिस्ट स्टाइल
तारा सुतारिया को अक्सर न्यूट्रल टोन्स और सादगी भरे कट्स पसंद आते हैं. वे भारी-भरकम एक्सेसरीज़ के बजाय पॉलिश्ड लुक और सॉफ्ट मेकअप पर भरोसा करती हैं, जो उनके कपड़ों को दबाने के बजाय उनकी अपनी नेचुरल खूबसूरती को और निखार देता है.
आलिया भट्ट का कैज़ुअल मिनिमलिज़्म
आलिया कम्फर्ट और स्टाइल के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाना जानती हैं. क्लासिक टी-शर्ट, फिटेड जींस और एक स्लीक जैकेट यही उनका गो-टू लुक है. उनका यह कैज़ुअल मिनिमलिज़्म रोज़ाना के स्ट्रीट स्टाइल के लिए एकदम सटीक है, जो दिखने में एफर्टलेस लगता है.
जान्हवी कपूर की एलिगेंट सादगी
जान्हवी का झुकाव अक्सर क्लीन-कट ड्रेसेस और एक ही रंग के (मोनोक्रोम) आउटफिट्स की तरफ रहता है. कम से कम ज्वेलरी और न्यूड मेकअप उनके इस 'टाइमलेस' लुक को पूरा करते हैं, जिससे वे हमेशा रिफाइंड और ग्रेसफुल नजर आती हैं.
मिनिमलिज़्म को अपनाने के टिप्स
अगर आप भी इस स्टाइल को अपनाना चाहती हैं, तो न्यूट्रल कलर पैलेट (जैसे सफेद, काला, बेज) चुनें और भारी प्रिंट्स से बचें. अच्छी क्वालिटी के 'बेसिक्स' में निवेश करें और एक्सेसरीज़ को हल्का रखें। याद रखें, मिनिमलिज़्म उस सादगी का नाम है जो भीड़ में आपको सबसे अलग और क्लासिक दिखाती है.
आपकी मिनिमलिस्ट प्रेरणा
अपना मिनिमलिस्ट वॉर्डरोब तैयार करने के लिए इन बॉलीवुड हस्तियों से बेहतर प्रेरणा कोई और नहीं हो सकती. बस क्लीन कट्स, न्यूट्रल कलर्स और ऐसे कपड़ों पर फोकस करें जिनका फैशन कभी पुराना न हो.