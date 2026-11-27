प्यारे अंदाज में दिखा कपल

26 नवंबर को शादी के बाद मिमी चक्रवर्ती ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर समारोह की कुछ तस्वीरें शेयर कीं. एक तस्वीर में मिमी और सिद्धार्थ हाथों में शादी की अंगूठियां लिए नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरी में दोनों एक-दूसरे को गले लगाते दिखे. शादी के दौरान दोनों ने क्रीम और गोल्डन रंग के कपड़े पहने थे. एक तस्वीर में मिमी अपने पति को अंगूठी पहनाती नजर आईं, तो दूसरी में दोनों शादी के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करते दिखे. एक्ट्रेस ने इन तस्वीरों के साथ सिर्फ दिल वाला इमोजी लगाया. उनकी पोस्ट पर फैंस और चाहने वालों ने बधाइयां दीं.