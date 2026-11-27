Mimi Chakraborty Wedding: दुल्हन बनीं मिमी चक्रवर्ती, गुपचुप रचाई शादी; लाल जोड़े में शेयर की खूबसूरत तस्वीरें, छुपाया पति का चेहरा
Mimi Chakraborty Marriage: बंगाली अभिनेत्री और पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती ने 26 नवंबर को कोलकाता में सिद्धार्थ दत्त के साथ शादी कर ली. शादी के बाद एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर कीं, लेकिन इनमें उन्होंने अपने पति का चेहरा छिपाकर रखा. देखें तस्वीरें.
मिमी चक्रवर्ती ने गुपचुप रचाई शादी
बंगाली एक्टर-पॉलिटिशियन मिमी चक्रवर्ती ने शादी कर ली है. पूर्व MP ने सोशल मीडिया पर अपनी शादी की पहली खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट की हैं. हालांकि उन्होंने अपनी पोस्ट में अपने पति का चेहरा या पहचान नहीं बताई, लेकिन उन्होंने माना है कि उनका नाम सिद्धार्थ दत्ता है.
प्यारे अंदाज में दिखा कपल
26 नवंबर को शादी के बाद मिमी चक्रवर्ती ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर समारोह की कुछ तस्वीरें शेयर कीं. एक तस्वीर में मिमी और सिद्धार्थ हाथों में शादी की अंगूठियां लिए नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरी में दोनों एक-दूसरे को गले लगाते दिखे. शादी के दौरान दोनों ने क्रीम और गोल्डन रंग के कपड़े पहने थे. एक तस्वीर में मिमी अपने पति को अंगूठी पहनाती नजर आईं, तो दूसरी में दोनों शादी के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करते दिखे. एक्ट्रेस ने इन तस्वीरों के साथ सिर्फ दिल वाला इमोजी लगाया. उनकी पोस्ट पर फैंस और चाहने वालों ने बधाइयां दीं.
मरीन इंजीनयर हैं मिमी के पति
आनंद बाजार की रिपोर्ट के मुताबिक, मिमी और सिद्धार्थ ने गुरुवार शाम दक्षिण कोलकाता में परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में शादी की. सिद्धार्थ पेशे से मरीन इंजीनियर हैं. एक्ट्रेस त्रमिला भट्टाचार्य ने भी दोनों को बधाई देते हुए मिमी की तारीफ की.
मिमी के बारे में
मिमी चक्रवर्ती ने 2008 में टीवी शो चैंपियन से एक्टिंग की शुरुआत की और 2012 में फिल्म बापी बारी जा से बंगाली सिनेमा में कदम रखा. एक्ट्रेस ने मॉडलिंग और कई फिल्मों में काम किया है.
राजनीति में भी आजमाया हाथ
साल 2019 में मिमी ने राजनीति में एंट्री की. तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर जादवपुर सीट से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बनीं. हालांकि, 2024 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया.