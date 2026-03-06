Iran-Israel War: अगर ईरान हुआ तबाह तो कितना होगा भारत को नुकसान? यहां समझें पूरा समीकरण

Middle East Tension: ईरान-इजराइल के बीच चल रही जंग की आग सिर्फ अरब तक ही नहीं फैली. बल्कि इसकी गर्मी भारत तक महसूस की जा सकती है. बता दें कि इज़राइल, ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच बढ़ता तनाव भारतीय हितों के लिए काफी नुकसानदायक साबित हो रहा है. बता दें कि भारत के लिए, ईरान सिर्फ़ एक देश नहीं है, बल्कि सेंट्रल एशिया का गेटवे और एनर्जी सिक्योरिटी का एक सेंटर भी है. वहीं अब सवाल उठ रहे हैं कि अगर इस लड़ाई में ईरान तबाह हो गया तो भारत का क्या होगा. या भारत को कितना नुकसान झेलना पड़ सकता है? बता दें कि इससे भारत के व्यापार, डेमोक्रेसी और आर्थिक हितों को ऐसा झटका लगेगा जिसकी भरपाई दशकों तक नहीं हो पाएगी.