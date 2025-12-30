MG का ‘Value Promise’: EV की गारंटीड बायबैक अब 5 साल तक!
JSW MG मोटर इंडिया ने ‘वैल्यू प्रॉमिस’ नाम से एक इंडस्ट्री-फर्स्ट पहल लॉन्च की है. इस प्रोग्राम के तहत कंपनी अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए पांच साल तक का एश्योर्ड बायबैक दे रही है जिससे रीसेल वैल्यू और लॉन्ग-टर्म ओनरशिप के बारे में चिंताओं को दूर किया जा सके.
Introduction of “Value Promise"
JSW MG मोटर इंडिया ने वैल्यू प्रॉमिस नाम का एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके तहत उसने इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EVs) के लिए अपनी एश्योर्ड बायबैक स्कीम को पाँच साल तक बढ़ा दिया है.
Industry-first initiative
इस कदम से MG भारत में पहली कार ब्रांड बन गई है जो इतने लंबे समय के लिए EVs के लिए बायबैक एश्योरेंस दे रही है, जिससे EV मार्केट में रीसेल वैल्यू को लेकर चिंताओं को दूर किया जा रहा है.
Flexible tenure options
वैल्यू प्रॉमिस प्रोग्राम के तहत, ग्राहक अपनी पसंद के प्लान के आधार पर 3, 4, या 5 साल के बाद एश्योर्ड बायबैक चुन सकते हैं.
Guaranteed resale value range
चुनी गई अवधि के आखिर में गाड़ी की वैल्यू का 40% से 60% तक का एश्योर्ड बायबैक वैल्यू ऑफर किया जाता है, जिससे मालिकों को डेप्रिसिएशन के बारे में ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है.
Independent of financing
यह प्रोग्राम इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि गाड़ी को कैसे फाइनेंस किया गया है यह लोन या खास फाइनेंस स्कीम पर निर्भर नहीं करता है.
Options at end of tenure
चुनी हुई अवधि खत्म होने पर, मालिक गाड़ी को अपने पास रख सकते हैं, उसे तय कीमत पर वापस कर सकते हैं, या किसी दूसरे MG मॉडल में अपग्रेड कर सकते हैं.
Commercial EV coverage
पहली बार, बायबैक एश्योरेंस कमर्शियल और फ्लीट MG ZS EVs को भी दिया जा रहा है, लेकिन इसमें उम्र और सालाना माइलेज की लिमिट लागू होंगी.