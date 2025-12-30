MG का ‘Value Promise’: EV की गारंटीड बायबैक अब 5 साल तक!

JSW MG मोटर इंडिया ने ‘वैल्यू प्रॉमिस’ नाम से एक इंडस्ट्री-फर्स्ट पहल लॉन्च की है. इस प्रोग्राम के तहत कंपनी अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए पांच साल तक का एश्योर्ड बायबैक दे रही है जिससे रीसेल वैल्यू और लॉन्ग-टर्म ओनरशिप के बारे में चिंताओं को दूर किया जा सके.