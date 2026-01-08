  • Home>
MG Hector या Tata Harrier: कौन देगा आपको बेस्ट माइलेज, दमदार इंजन और स्टाइलिश लुक?

क्या आप एक पावरफुल और फीचर-पैक SUV खरीदने का प्लान बना रहे हैं? MG हेक्टर और टाटा हैरियर आज भारत में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाले दो मॉडल हैं. दोनों में शानदार रोड प्रेजेंस, स्पेशियस केबिन और स्मार्ट टेक्नोलॉजी मिलती है जो आज के भारतीय परिवारों को पसंद आती है.


By: Anshika thakur | Published: January 8, 2026 12:21:25 PM IST

Price Difference:

MG हेक्टर की शुरुआती कीमत (लगभग ₹11.99 लाख एक्स-शोरूम) टाटा हैरियर (लगभग ₹14 लाख एक्स-शोरूम) से कम है जिससे हेक्टर आम तौर पर ज़्यादा किफायती है.

Engine Options:

हेक्टर पेट्रोल और डीज़ल दोनों इंजन ऑप्शन में उपलब्ध है जबकि हैरियर अभी सिर्फ़ डीज़ल इंजन में उपलब्ध है.

Fuel Efficiency:

हैरियर का डीज़ल माइलेज (16.8 kmpl तक) हेक्टर के डीज़ल वर्ज़न (15.58 kmpl) से थोड़ा बेहतर है.

Space & Dimensions:

हेक्टर लंबी है और इसमें ज़्यादा बूट स्पेस (587 L) है जबकि हैरियर चौड़ी है और इसका ग्राउंड क्लीयरेंस ज़्यादा है, जिससे यह ज़्यादा मज़बूत दिखती है.

Infotainment & Tech:

MG हेक्टर में i-SMART टेक्नोलॉजी के साथ एक बड़ी टचस्क्रीन (10.4-इंच) है जबकि टॉप-एंड हैरियर मॉडल में 10.25-इंच की फ़्लोटिंग स्क्रीन और प्रीमियम JBL ऑडियो मिलता है.

Safety & Ratings:

दोनों SUV में 6 एयरबैग और मुख्य सुरक्षा फ़ीचर्स (ABS, हिल स्टार्ट असिस्ट, ISOFIX, वगैरह) हैं लेकिन हैरियर को 5-स्टार ग्लोबल NCAP सुरक्षा रेटिंग मिली है जबकि हेक्टर की कोई ऑफ़िशियल रेटिंग लिस्टेड नहीं है.

Character & Ride Focus:

यह गाइड हेक्टर को एक आरामदायक, टेक-रिच फ़ैमिली SUV के तौर पर दिखाती है जबकि हैरियर को मज़बूत, ड्राइवर-ओरिएंटेड SUV के तौर पर देखा जाता है जिसमें मज़बूत सुरक्षा फ़ीचर्स हैं.

