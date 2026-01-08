MG Hector या Tata Harrier: कौन देगा आपको बेस्ट माइलेज, दमदार इंजन और स्टाइलिश लुक?

क्या आप एक पावरफुल और फीचर-पैक SUV खरीदने का प्लान बना रहे हैं? MG हेक्टर और टाटा हैरियर आज भारत में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाले दो मॉडल हैं. दोनों में शानदार रोड प्रेजेंस, स्पेशियस केबिन और स्मार्ट टेक्नोलॉजी मिलती है जो आज के भारतीय परिवारों को पसंद आती है.