Cybercrime India: भारत बना स्कैमर्स का ‘गोल्डन मार्केट’! साइबर क्राइम के मामले में दूसरे नंबर पर; जानें टॉप 3 में कौन-कौन?

Cybercrime India: मेटा की मार्च 2026 रिपोर्ट के अनुसार साइबर क्राइम तेजी से बढ़ती ग्लोबल इंडस्ट्री बन चुका है. अमेरिका सबसे ज्यादा, भारत दूसरे और इजरायल तीसरे स्थान पर निशाना बन रहे हैं. जनरेटिव एआई से स्कैम और खतरनाक हुए हैं. भारत में सस्ता इंटरनेट, बढ़ता डिजिटल यूज और जागरूकता की कमी इसे आसान टारगेट बना रहे हैं.