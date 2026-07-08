Facebook-Instagram यूजर्स सावधान! Meta ने भारत में 1.6 लाख अकाउंट किए बंद, कहीं अगला नंबर आपका तो नहीं?

फेसबुक और इंस्टाग्राम की पैरेंट कंपनी, मेटा ने घोषणा की है कि उसने पिछले छह महीनों में भारत में लगभग 1,60,000 अकाउंट हटा दिए हैं. यह कदम बच्चों से जुड़े आपत्तिजनक और संदिग्ध कंटेंट पर रोक लगाने के लिए उठाया गया था. कंपनी ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और इसलिए वह अपने प्लेटफॉर्म पर शेयर किए जाने वाले कंटेंट पर बारीकी से नजर रखती है.