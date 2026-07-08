Facebook-Instagram यूजर्स सावधान! Meta ने भारत में 1.6 लाख अकाउंट किए बंद, कहीं अगला नंबर आपका तो नहीं?
फेसबुक और इंस्टाग्राम की पैरेंट कंपनी, मेटा ने घोषणा की है कि उसने पिछले छह महीनों में भारत में लगभग 1,60,000 अकाउंट हटा दिए हैं. यह कदम बच्चों से जुड़े आपत्तिजनक और संदिग्ध कंटेंट पर रोक लगाने के लिए उठाया गया था. कंपनी ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और इसलिए वह अपने प्लेटफॉर्म पर शेयर किए जाने वाले कंटेंट पर बारीकी से नजर रखती है.
Mass Account Removal
मेटा ने भारत में बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी पॉलिसी का उल्लंघन करने और बच्चों के शोषण से जुड़े कंटेंट में शामिल होने के कारण लगभग 1,60,000 Facebook और Instagram अकाउंट हटा दिए हैं.
Harmful Links
हटाए गए अकाउंट नुकसानदायक और संदिग्ध लिंक शेयर करने में शामिल थे जो यूजर्स को बच्चों के शोषण या असुरक्षित गतिविधियों से जुड़े कंटेंट तक ले जा सकते थे.
Zero Tolerance
मेटा बच्चों के शोषण से जुड़े कंटेंट के मामले में ज़ीरो-टॉलरेंस पॉलिसी अपनाता है और सुरक्षा गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाले अकाउंट के खिलाफ़ सख़्त कार्रवाई करता है.
AI Detection
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स और सुरक्षा टीमों ने संदिग्ध गतिविधियों, नुकसानदायक कंटेंट और पॉलिसी के उल्लंघन का पता लगाकर इन अकाउंट की पहचान करने में मदद की.
Online Safety
Online Safety
Safety Updates
मेटा ने कहा कि वह अपने प्लेटफ़ॉर्म के गलत इस्तेमाल को रोकने और यूजर्स के लिए एक सुरक्षित डिजिटल माहौल बनाने के लिए अपने सुरक्षा सिस्टम को लगातार अपग्रेड कर रहा है.
Content Removal
मेटा ने न सिर्फ अकाउंट हटाए बल्कि Facebook और Instagram की कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाले नुकसानदायक कंटेंट को भी हटा दिया.
User Alert
यूजर्स को सलाह दी जाती है कि वे अनजान अकाउंट और संदिग्ध लिंक से सावधान रहें और किसी भी नुकसानदायक या अनुचित कंटेंट की तुरंत रिपोर्ट करें.