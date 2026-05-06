Met Gala 2026: कौन हैं खूबसूरत सुधा रेड्डी? जिन्होंने पहना 142 करोड़ा का नेकलेस; मेट गाला में लूटी पूरी लाइमलाइट
Sudha Reddy Met Gala Necklace: हर साल मेट गाला में, जो फैशन की दुनिया की सबसे बड़ी रात होती है सितारे अपने शानदार लुक्स से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं; लेकिन इस बार, हैदराबाद की बिज़नेसवुमन सुधा रेड्डी ने अपने असाधारण गहनों से सबको हैरान कर दिया. जहां उनका पहनावा बेशक खूबसूरत था, वहीं उनका बेहद कीमती और अनोखा हार चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन गया.
सुधा रेड्डी ने मनीष मल्होत्रा द्वारा डिज़ाइन किया गया ऑउटफिट पहना
सुधा रेड्डी ने मशहूर डिज़ाइनर मनीष मल्होत्रा द्वारा डिज़ाइन किया गया एक खास पहनावा पहना था, लेकिन उनके पूरे लुक की असली शान उनका हार था, जिसकी कीमत लगभग ₹142 करोड़ है. यह हार उनके निजी कलेक्शन का हिस्सा है और इसकी कीमत लगभग $15 मिलियन आंकी गई है.
सुधा रेड्डी का कीमती पत्थरों से सजा हार
सुधा रेड्डी की शानदार हार की सबसे खास बात इसमें जड़े बड़े-बड़े हीरे हैं, जिन्हें अलग-अलग आकारों में तराशा गया है और फूलों के डिज़ाइन में सजाया गया है. इस हार का सबसे अनोखा हिस्सा इसका भव्य पेंडेंट है, जिसमें 550 कैरेट का गहरा नीला-बैंगनी रंग का टैन्ज़ानाइट रत्न जड़ा है. यह अनोखा रत्न तंजानिया की मेरेलानी पहाड़ियों से आया है और इसे प्यार से "मेरेलानी की रानी" (Queen of Merelani) कहा जाता है.
सुधा रेड्डी के 30 कैरेट की हीरे की अंगूठी
अपने पूरे लुक को और भी शानदार बनाने के लिए, सुधा रेड्डी ने 30 कैरेट की हीरे की अंगूठी और 40 कैरेट की कोलंबियाई पन्ना (Emerald) अंगूठी भी पहनी थी, जो उनके हार के सोने और हीरों के साथ बेहद खूबसूरत लग रही थीं.
सुधा रेड्डी की ट्री ऑफ़ लाइफ़ थीम पर आधारित ड्रेस
अपने पहनावे के बारे में मीडिया से बात करते हुए, सुधा रेड्डी ने बताया कि उनका लुक हैदराबाद की संस्कृति और परंपराओं से प्रेरित था. उन्होंने कहा कि उनका मकसद अपने शहर की पहचान को दुनिया के सामने लाना था. उनका पहनावा ट्री ऑफ़ लाइफ़ (जीवन का वृक्ष) थीम पर आधारित था, जो भारतीय कलाकारी, खास तौर पर कलमकारी की पारंपरिक कला, की झलक दिखाता था.
सुधा रेड्डी के ड्रेस में मखमल पर सोने की जरी
इस ड्रेस में पारंपरिक कारीगरी की तकनीकों का इस्तेमाल किया गया था, जैसे कि मखमल, सोने की ज़री का काम और ज़रदोज़ी कढ़ाई, जिसने इसे सचमुच अनोखा बना दिया था. इसके अलावा, डिज़ाइन में कई सांस्कृतिक प्रतीकों को भी शामिल किया गया था, जिससे यह लुक सिर्फ़ एक फैशन स्टेटमेंट से कहीं ज़्यादा, बल्कि एक कहानी जैसा लग रहा था.
लुक को लेकर सुधा रेड्डी ने क्या बताया?
सुधा रेड्डी ने बताया कि इस पूरे लुक को तैयार करने में कई कारीगरों की कड़ी मेहनत और सालों की कलाकारी लगी है. उनके लिए, यह सिर्फ़ एक ड्रेस नहीं है, बल्कि दुनिया के सामने भारतीय विरासत को दिखाने का एक जरिया है.