Met Gala 2026: कौन हैं खूबसूरत सुधा रेड्डी? जिन्होंने पहना 142 करोड़ा का नेकलेस; मेट गाला में लूटी पूरी लाइमलाइट

सुधा रेड्डी का कीमती पत्थरों से सजा हार

सुधा रेड्डी की शानदार हार की सबसे खास बात इसमें जड़े बड़े-बड़े हीरे हैं, जिन्हें अलग-अलग आकारों में तराशा गया है और फूलों के डिज़ाइन में सजाया गया है. इस हार का सबसे अनोखा हिस्सा इसका भव्य पेंडेंट है, जिसमें 550 कैरेट का गहरा नीला-बैंगनी रंग का टैन्ज़ानाइट रत्न जड़ा है. यह अनोखा रत्न तंजानिया की मेरेलानी पहाड़ियों से आया है और इसे प्यार से "मेरेलानी की रानी" (Queen of Merelani) कहा जाता है.