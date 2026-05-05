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Met Gala Weirdest Look: कोई बना बिल्ली तो किसी ने उतारे कपड़े! जब रेड कार्पेट पर अपनाया गया था अतरंगी फैशन; देखकर रह जाएंगे दंग

Met Gala Weirdest Look: Met Gala 2026 को लेकर चर्चा हर दिन बढ़ती जा रही है. जहाँ फ़ैशन की इस सबसे बड़ी रात ने अपने अनोखे Couture से सबका ध्यान खींचा, वहीं कुछ Looks Red Carpet के Glamour पर खरे नहीं उतर पाए और अब तक के सबसे अजीब Looks की List में शामिल हो गए. आइए, उन कुछ अजीबोगरीब फ़ैशन Statements पर एक नज़र डालते हैं, जिन्होंने Red Carpet पर धूम मचा दी थी.


By: Heena Khan | Last Updated: May 5, 2026 12:36:12 PM IST

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डोजा कैट

याद है जब Doja Cat Met Gala के रेड कार्पेट पर एक असली बिल्ली में बदल गई थीं? इस अमेरिकी सिंगर और रैपर ने Karl Lagerfeld की प्यारी बिल्ली, Choupette को श्रद्धांजलि दी थी. उन्होंने पूरे शरीर पर प्रोस्थेटिक मेकअप करवाया था, जिसमें बिल्ली की मूंछें और एक असली जैसी थूथन शामिल थी, और इसके साथ उन्होंने Oscar de la Renta का गाउन पहना था.

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कैटी पेरी

2019 के Met Gala रेड कार्पेट पर, Katy Perry एक चलते-फिरते झूमर के लुक में नज़र आईं, जिसे Jeremy Scott ने डिज़ाइन किया था. इस आउटफिट में हज़ारों Swarovski क्रिस्टल, जलते हुए बल्ब और एक दूसरा झूमर लगा था, जिसे इस कलाकार ने अपने सिर पर उठा रखा था.

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लिल नैस एक्स

अजीब लुक्स की इस लिस्ट में एक और नाम Lil Nas X का है, जो 2023 के Gala में अपने लुक की वजह से चर्चा में रहे. इसे इस इवेंट के इतिहास के सबसे शानदार लुक्स में से एक माना गया. इस आउटफिट में कलाकार के पूरे शरीर पर एक हज़ार से ज़्यादा क्रिस्टल जड़े हुए थे और उन्होंने बहुत ही कम कपड़े पहने थे.

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जेरेड लीटो

Leto ने 2019 के Met Gala में एक बहुत ही अलग अंदाज़ में एंट्री की. उन्होंने लंबी आस्तीन वाला, हाई-नेक वाला लाल रंग का Gucci गाउन पहना था, जिस पर हीरे जड़ी चेन वाली एक्सेसरीज़ लगी थीं. इससे भी ज़्यादा अजीब बात यह थी कि Met की सीढ़ियों से उतरते समय उन्होंने अपने ही सिर की एक हूबहू दिखने वाली प्रतिकृति (replica) अपने हाथ में पकड़ रखी थी.

met gala - Photo Gallery
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कारा डेलेविंगने

मॉडल और अभिनेत्री Cara Delevingne ने 2022 के Met Gala में खूब सुर्खियां बटोरीं. शुरुआत में, वह रेड कार्पेट पर एक खास तौर पर सिलवाया गया लाल रंग का Dior Haute Couture सूट पहनकर पहुंचीं. असली बदलाव तब आया जब उन्होंने अपना ब्लेज़र उतारा और अपने ऊपरी शरीर को दिखाया; उनके शरीर पर नाममात्र का सोने का पेंट लगा था और वह pasties (स्तनों को ढकने वाले पैच) और तितली की थीम वाली नाज़ुक ज्वेलरी से सजी हुई थीं.

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बिली पोर्टर

Billy Porter अक्सर अपने शानदार लुक्स से पैपाराज़ी और दर्शकों को हैरान कर देते हैं. 2022 के Met Gala में, उन्होंने एक खास तौर पर बनवाया गया, सोने जैसा चमकता हुआ कैटसूट पहना था, जिसमें सोने की परत चढ़े हुए बारीक हेडपीस, सोने के ग्लिटर वाले बूट और 10 फुट लंबे, विशाल सुनहरे पंख लगे थे. उस पल, न सिर्फ़ उनका आउटफिट, बल्कि उनके एंट्री करने का अंदाज़ भी हॉल में मौजूद हर किसी की नज़र में आ गया. उसे लाल कालीन पर, सोने की पैंट और बदन पर जंजीरें पहने, बिना कमीज़ वाले सेवकों द्वारा मखमल से सजी एक पालकी में बिठाकर ले जाया गया.

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