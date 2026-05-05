Met Gala Weirdest Look: कोई बना बिल्ली तो किसी ने उतारे कपड़े! जब रेड कार्पेट पर अपनाया गया था अतरंगी फैशन; देखकर रह जाएंगे दंग

बिली पोर्टर

Billy Porter अक्सर अपने शानदार लुक्स से पैपाराज़ी और दर्शकों को हैरान कर देते हैं. 2022 के Met Gala में, उन्होंने एक खास तौर पर बनवाया गया, सोने जैसा चमकता हुआ कैटसूट पहना था, जिसमें सोने की परत चढ़े हुए बारीक हेडपीस, सोने के ग्लिटर वाले बूट और 10 फुट लंबे, विशाल सुनहरे पंख लगे थे. उस पल, न सिर्फ़ उनका आउटफिट, बल्कि उनके एंट्री करने का अंदाज़ भी हॉल में मौजूद हर किसी की नज़र में आ गया. उसे लाल कालीन पर, सोने की पैंट और बदन पर जंजीरें पहने, बिना कमीज़ वाले सेवकों द्वारा मखमल से सजी एक पालकी में बिठाकर ले जाया गया.