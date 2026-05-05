Met Gala 2026: ब्लैक आउटफिट और चेहरे पर मास्क, मेट गाला में कुछ यूं पहुंची RCB की मालकिन; मचाया गर्दा

Ananya Birla Looks Met Gala 2026: करोड़ों की मालकिन और आईपीएल में आरसीबी टीम की मालकिन अनन्या बिरला ने मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में आयोजित हुए मेट गाला 2026 में अपनी डेब्यू से इंटरनेट पर धूम मचा दी. उन्होंने रेड कार्पेट पर रॉबर्ट वुन के शानदार ऑल-ब्लैक गाउन पहनकर एंट्री की और सबको आकर्षित कर लिया. इसके अलावा अनन्या बिरला ने फैस मास्क पहन रखा था, जो सभी को अचंभित कर गया. जानें उनके लुक की खासियत और देखें तस्वीरें.