Met Gala 2026: हाथ में आम, सोने की साड़ी और गजरा में रायल लुक, मेट गाला में ईशा अंबानी ने लूटी महफिल

भारतीय संस्कृति को दिखाती है ये साड़ी

इस साड़ी का डिज़ाइन प्राचीन भारतीय भित्तिचित्रों से प्रेरित है. इसके बॉर्डर पर पिछवाई शैली से जुड़े खूबसूरत पैटर्न हाथ से बनाए गए हैं. साड़ी के मिट्टी जैसे रंग को और आकर्षक बनाने के लिए जरदोजी, आरी वर्क और रिलीफ कढ़ाई जैसी पारंपरिक तकनीकों से बारीक हाथ की कढ़ाई की गई है. खास बात यह है कि इसमें 200 से ज्यादा पुराने खदानों से निकले हीरों का इस्तेमाल किया गया है, जो नीता अंबानी के निजी कलेक्शन से लिए गए हैं और उन्हें साड़ी में हाथ से जड़ा गया है.