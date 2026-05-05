Isha Ambani से लेकर Ananya Birla तक! Met Gela में इन भारतीयों ने दिखाया जलवा; हर तरफ मच गई धूम
Met Gala 2026: Met Gala में कई भारतीय हस्तियां शामिल हुईं, जिनमें करण जौहर, मनीष मल्होत्रा और ईशा अंबानी प्रमुख थे. इन सभी ने ऐसे कपड़े पहने थे जो इस साल की थीम, ‘कॉस्ट्यूम आर्ट’ (Costume Art), को भारतीय अंदाज़ के साथ मिलाकर पेश कर रहे थे. आइए देखते हैं कि 5 मई को न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम ऑफ़ आर्ट में हुए इस सालाना फ़ैशन इवेंट में किसने क्या पहना था.
ईशा अंबानी
भारतीय बिज़नेसवुमन ईशा अंबानी, भारतीय डिज़ाइनर गौरव गुप्ता की बनाई हाथ से बुनी सोने के धागे वाली साड़ी में बेहद शानदार लग रही थीं. इस साड़ी को बनाने में 1,200 घंटे से ज़्यादा का समय लगा था.
मनीष मल्होत्रा
इस साल की थीम को सम्मान देते हुए, मनीष मल्होत्रा ने इस मौके का इस्तेमाल न सिर्फ़ डिज़ाइन को, बल्कि उसके पीछे काम करने वाले हाथों और कहानियों को भी सामने लाने के लिए किया. उन्होंने मुंबई को श्रद्धांजलि देने के लिए एक खास ब्लैक वेलवेट का पहनावा तैयार किया, जिसमें एक शानदार 'आर्किटेक्चरल केप' (वास्तुकला से प्रेरित केप) लगा था.
करण जौहर
फ़िल्ममेकर और प्रोड्यूसर करण जौहर ने Met Gala में अपना पहला कदम (डेब्यू) मनीष मल्होत्रा के बनाए एक खास पहनावे में रखा. इस पहनावे की सबसे बड़ी खासियत थी, राजा रवि वर्मा की कला से प्रेरित छह फ़ीट लंबा, हाथ से पेंट किया हुआ एक शानदार केप. इस पूरे लुक को तैयार करने में लगभग 85 दिन लगे थे, और इसमें पारंपरिक 'ज़रदोज़ी कढ़ाई' का भी इस्तेमाल किया गया था.
अनन्या बिड़ला
भारतीय बिज़नेसवुमन अनन्या बिड़ला ने भी इस साल Met Gala में अपना डेब्यू किया. वह डिज़ाइनर रॉबर्ट वुन के बनाए एक खास 'स्कल्प्चरल बॉलगाउन' और जैकेट सेट में बेहद आधुनिक और भविष्य की झलक दिखाने वाली (futuristic) लग रही थीं. इस पहनावे के साथ उन्होंने कलाकार सुबोध गुप्ता का बनाया एक अनोखा 'स्टेनलेस स्टील फ़ेस मास्क' पहना था, और उनके इस पूरे लुक को रिया कपूर ने स्टाइल किया था.
नताशा पूनावाला
उद्यमी और समाज-सेवी नताशा पूनावाला ने अपने खास मूर्तिकला वाले पहनावे के साथ इस साल के मेट गाला में अपनी शान बढ़ाई. इस पहनावे में ब्रिटिश विज़ुअल आर्टिस्ट मार्क क्विन द्वारा बनाई गई एक बड़ी सफ़ेद फ़ैलेनोप्सिस ऑर्किड की मूर्ति थी. इस मूर्तिकला वाले हिस्से को डोल्से और गब्बाना द्वारा डिज़ाइन किए गए एक खास सफ़ेद कुटूर गाउन के साथ पहना गया था.
दिया मेहता जटिया
भारतीय फ़ैशन कंसल्टेंट दिया मेहता जटिया मेट गाला में मयूर गिरोत्रा के एक पहनावे में नज़र आईं, जिसने बंगाल की समृद्ध कारीगरी की विरासत को श्रद्धांजलि दी. इस लुक में सोने और चाँदी की कांजीवरम साड़ी के बेस के साथ बारीकी से तराशा हुआ शोला वर्क था, जिसे बंगाली कारीगरों ने हफ़्तों की मेहनत से बनाया था.