Isha Ambani से लेकर Ananya Birla तक! Met Gela में इन भारतीयों ने दिखाया जलवा; हर तरफ मच गई धूम

Met Gala 2026: Met Gala में कई भारतीय हस्तियां शामिल हुईं, जिनमें करण जौहर, मनीष मल्होत्रा ​​और ईशा अंबानी प्रमुख थे. इन सभी ने ऐसे कपड़े पहने थे जो इस साल की थीम, ‘कॉस्ट्यूम आर्ट’ (Costume Art), को भारतीय अंदाज़ के साथ मिलाकर पेश कर रहे थे. आइए देखते हैं कि 5 मई को न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम ऑफ़ आर्ट में हुए इस सालाना फ़ैशन इवेंट में किसने क्या पहना था.