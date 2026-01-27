Mercury Transit 2026: शनि की राशि में बुध करेंगे प्रवेश, इन 3 राशियों का गोल्डन समय होगा शुरू

Budh Grah Gochar 2026

3 फरवरी को बुध कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं. बुध का यह प्रवेश शनि की राशि में होने वाला है. इस गोचर से कई राशियों का भाग्योदय होगा और सफलता हाथ लगेगी. द्रिक पंचांग के अनुसार बुध ग्रह कुंभ राशि में मंगलवार को रात 9 बजकर 54 मिनट पर प्रवेश करेंगे.