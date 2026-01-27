  • Home>
  Mercury Transit 2026: शनि की राशि में बुध करेंगे प्रवेश, इन 3 राशियों का गोल्डन समय होगा शुरू

Mercury Transit 2026: शनि की राशि में बुध करेंगे प्रवेश, इन 3 राशियों का गोल्डन समय होगा शुरू

Mercury Transit 2026: ग्रहों के राजकुमार बुध ग्रह जल्द ही कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं, बुध का यह गोकर कई राशियों के लिए शुभ रहेगा. जानते हैं इस गोचर से किन राशियों को होगा लाभ.


By: Tavishi Kalra | Published: January 27, 2026 9:21:56 AM IST

Mercury Transit 2026: शनि की राशि में बुध करेंगे प्रवेश, इन 3 राशियों का गोल्डन समय होगा शुरू
Budh Grah Gochar 2026

3 फरवरी को बुध कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं. बुध का यह प्रवेश शनि की राशि में होने वाला है. इस गोचर से कई राशियों का भाग्योदय होगा और सफलता हाथ लगेगी. द्रिक पंचांग के अनुसार बुध ग्रह कुंभ राशि में मंगलवार को रात 9 बजकर 54 मिनट पर प्रवेश करेंगे.

Budh Grah

कुंभ राशि वालों पर इस समय शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव है और कुंभ राशि में राहु विराजमान हैं. कुंभ राशि में बुध के गोचर से बुध, शनि, राहु इन तीन ग्रहों का प्रभाव देखने को मिल सकता है.

Budh Grah

बुध ग्रह को ग्रहों का राजकुमार माना जाता है. बुध ग्रह को बिजनेस, बुद्धि, वाणी, ज्ञान का कर्म दाता माना गया है. इस गोचर से लोगों को अच्छी नौकरी, अच्छी आमदनी और करियर में बढ़िया संकेत मिल सकते हैं.

Aries

मेष राशि वालो के लिए बुध का गोचर कुंभ राशि में शुभ रहेगा. इस दौरान मेष राशि वालों को इंवेस्टमेंट से लाभ मिल सकता है और जीवन में खुशियों आएंगी. बच्चों से जुड़ी कोई अच्छी खबर हाथ लग सकती है.

Scorpio

वृश्चिक राशि वालों के लिए बुध का गोचर खुशियां लेकर आएगा. वृश्चिक राशि वाले जो लोग मीडिया या डिजीटल मीडिया से जुड़े हैं उनको लाभ मिल सकता है. फैमली में लोग आपको समझेंगे और आपकी मदद के लिए आगे आएंगे. रिश्ते मजबूत बनेंगे.

Capricorn

मकर राशि वालों के लिए बुध का गोचर शुभ रहेगा, आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी. आपको आय के नए स्त्रोत प्राप्त हो सकते हैं. यह समय आपके लिए अति शुभ है, किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं.

