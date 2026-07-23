दिमाग की बत्ती गुल कर देती हैं आपकी ये 9 रोज़ाना की आदतें; आज ही सुधारें वरना खो देंगे फोकस और याददाश्त!
हमारा माइंड दिन-रात बिना थके काम करता रहता है. सोचने-समझने की क्षमता लेकर हमारे इमोशन्स, मेमोरी और डिसीजन तक- सब कुछ माइंड ही तो करता है. अक्सर हमें लगता है कि मेंटल हेल्थ सिर्फ उम्र या जीन्स पर निर्भर करती है, लेकिन सच यह है कि हमारी रोजमर्रा की छोटी-छोटी आदतें भी इस पर बड़ा असर डालती हैं. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन(WHO) के मुताबिक, बीते कुछ सालों में मेंटल हेल्थ प्रॉबलम्स काफी ज्यादा बढ़ गई है. मरीजों की संख्या भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है एक्सपर्ट का मानना है कि आप रोजाना जो भी एक्टीविटी करते हैं वो सीधे आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है. हालांकि अच्छी आदतें आपकी मेंटल हेल्थ को शार्प और दुरुस्त करती है जबकि अनजाने में अपनाई गई कुछ ऐसी ही आदतें धीरे-धीरे हमारा फोकस, मेमोरी और मेंटल हेल्थ को डाउन कर सकती हैं. आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ आम आदतों के बारे में.
1. कम नींद लेना
सोते समय हमारा दिमाग रीस्टोर मोड में चला जाता है. यही वो टाइम है जब दिनभर की टेंशन रिलीज होती है और सारा कचरा बाहर निकालता है. इसी प्रोसेस के बाद आपका दिमाग पुरानी यादों को सहेजता है. अगर आप रोज़ाना 7 घंटे से कम सो रहे हैं, तो धीरे-धीरे आपका फोकस, मूड और सीखने की क्षमता प्रभावित होने लगती है. इससे याद्दाश्त पर तो असर पड़ता ही है, फोकस भी भंग हो जाता है.
2. घंटों एक ही जगह बैठे रहना
दिनभर बिना हिले-डुले एक ही जगह बैठे रहने से भी दिल के साथ-साथ दिमागी क्षमता पर असर पड़ता है. आपकी यह छोटी-सी आदत आपके दिमाग तक खून का फ्लो सही से नहीं होने देती. इस समस्या से निपटने के लिए काम के बीच में छोटे-छोटे वॉकिंग ब्रेक लेने और स्ट्रेचिंग करने की सलाह दी जाती है.
3. एक साथ कई काम करना
आज के समय में लोग मल्टी-टास्किंग को फैशन समझने लगे. एक तरफ ईमेल, दूसरी तरफ सोशल मीडिया और साथ में ऑफिस का काम. यह तरीका सुनने में स्मार्ट लगता है, लेकिन दिमाग के लिए बहुत थकाऊ होता है. आपकी यह आदत एक स्पेसिफिक काम से बार-बार आपका ध्यान भटकाती है जिससे एकाग्रता कम होती है और मानसिक थकान बढ़ती है.
4. ज़्यादा जंक या प्रोसेस्ड फूड खाना
दुनिया में लोग बढ़ते डायबिटीज के मामलों को लेकर जागरुक हैं और मीठा न के बराबर खाते हैं लेकिन मेंटल हेल्थ को लेकर अभी भी अवेयरनेस कम है. एक्सपर्ट बातते हैं कि मीठे ड्रिंक्स, पैक्ड स्नैक्स और बहुत ज़्यादा तला-भुना खाना दिमाग की काम करने की क्षमता को धीमा कर देता है. बेहतर मेंटल हेल्थ के लिए ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियां, फल, ड्राई फ्रूट्स और पौष्टिक चीजें खाने की सलाह दी जाती है.
5. कम पानी पीना
जल ही जीवन है, यह कहावत यूं ही नहीं कही जाती. असल में पानी का सही मात्रा में सेवन करने से ही दिल-दिमाग और पूरे शरीर में खून का प्रवाह सुनिश्चित करता है. शरीर में पानी की मामूली कमी भी आपकी एकाग्रता, याददाश्त और रिएक्शन टाइम पर बुरा असर डाल सकती है इसलिए दिनभर पर्याप्त पानी पीते रहना चाहिए.
6. लगातार तनाव में रहना
अचानक आने वाला तनाव सामान्य है, लेकिन लंबे समय तक एक ही बात को लेकर बैठना, ओवरथिंक करना और तनाव में रहने से 'कोर्टिसोल' हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है. आपकी लगातार स्ट्रेस लेने की आदत याददाश्त और सीखने की क्षमता को कमजोर करती है. तनाव कम करने के लिए योग, मेडिटेशन या कोई मनपसंद काम करना चाहिए.
7. देर रात तक फोन इस्तेमाल करना
आप शौक ही शौक में अपने फोन की स्क्रीन स्क्रॉल करते रहते हैं. नए और आकर्षक कंटेंट आपकी उंगलियों को रुकने ही नहीं देते. लेकिन आपको बता दें कि स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट आपकी नींद के साइकिल को बिगाड़ देती है. इसलिए सोने से कम से कम 30-60 मिनट पहले फोन, टीवी या लैपटॉप से दूरी बना लेनी चाहिए.
8. लोगों से मिलना-जुलना बंद कर देना
कुछ लोगों को अकेले रहना और अपने में ही घुले-मिले रहना काफी पसंद होता है लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके अकेला रहने और अपनी कंपनी को एंजॉय करने की आदत सामाजिक रूप से काट देती है जिससे आपका दिमाग सुस्त होने लगता है. इसलिए अपनों से बातें करना, हंसना-बोलना और नए लोगों से मिलना दिमाग को एक्टिव रखने का बेहतरीन जरिया है.
9. स्मोकिंग और ज़्यादा शराब का सेवन
सिगरेट और शराब सेहत के लिए हानिकारक है... यह बात जानते तो सब हैं लेकिन मानते बहुत कम और इसी का नतीजा है कि ब्रेन हैमरेज से लेकर फेंफड़ों के रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है. एक्सपर्ट की मानें तो सिगरेट पीने से दिमाग तक खून की सप्लाई कम होती है, वहीं बहुत ज़्यादा शराब पीने से ब्रेन सेल्स डैमेज हो सकते हैं. इन आदतों को छोड़कर आप अपने दिमाग को लंबे समय तक सेहतमंद रख सकते हैं.