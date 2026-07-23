दिमाग की बत्ती गुल कर देती हैं आपकी ये 9 रोज़ाना की आदतें; आज ही सुधारें वरना खो देंगे फोकस और याददाश्त!

हमारा माइंड दिन-रात बिना थके काम करता रहता है. सोचने-समझने की क्षमता लेकर हमारे इमोशन्स, मेमोरी और डिसीजन तक- सब कुछ माइंड ही तो करता है. अक्सर हमें लगता है कि मेंटल हेल्थ सिर्फ उम्र या जीन्स पर निर्भर करती है, लेकिन सच यह है कि हमारी रोजमर्रा की छोटी-छोटी आदतें भी इस पर बड़ा असर डालती हैं. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन(WHO) के मुताबिक, बीते कुछ सालों में मेंटल हेल्थ प्रॉबलम्स काफी ज्यादा बढ़ गई है. मरीजों की संख्या भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है एक्सपर्ट का मानना है कि आप रोजाना जो भी एक्टीविटी करते हैं वो सीधे आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है. हालांकि अच्छी आदतें आपकी मेंटल हेल्थ को शार्प और दुरुस्त करती है जबकि अनजाने में अपनाई गई कुछ ऐसी ही आदतें धीरे-धीरे हमारा फोकस, मेमोरी और मेंटल हेल्थ को डाउन कर सकती हैं. आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ आम आदतों के बारे में.