Overthinking: छोटी सी बात कर देती है आपको परेशान, कहीं आप भी तो नहीं हैं ओवरथिंकर?

Overthinking: क्या आप भी छोटी-छोटी बातों के बारे में बार-बार सोचा करते हैं तो इसकी वजह हो सकती है कि आप किसी भी बात को पर्सनली ले रहे हों और उसके बारे में जरूरत से ज्यादा अगर आप सोचते हैं तो ये ओवरथिकिंग की निशानी हो सकती है. तो आइए जानते हैं कि इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए?