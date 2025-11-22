  • Home>
  • Gallery»
  • Overthinking: छोटी सी बात कर देती है आपको परेशान, कहीं आप भी तो नहीं हैं ओवरथिंकर?

Overthinking: छोटी सी बात कर देती है आपको परेशान, कहीं आप भी तो नहीं हैं ओवरथिंकर?

Overthinking: क्या आप भी छोटी-छोटी बातों के बारे में बार-बार सोचा करते हैं तो इसकी वजह हो सकती है कि आप किसी भी बात को पर्सनली ले रहे हों और उसके बारे में जरूरत से ज्यादा अगर आप सोचते हैं तो ये ओवरथिकिंग की निशानी हो सकती है. तो आइए जानते हैं कि इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए?


By: Shivi Bajpai | Published: November 22, 2025 2:07:42 PM IST

Follow us on
Google News
overthinking - Photo Gallery
1/7

ओवरथिकिंग

अगर आप भी बार-बार एक ही बात के बारे में सोचा करते हैं तो इसकी वजह ओवरथिकिंग हो सकती है. इस समस्या से छुटकारा पाने के कई तरीके हैं.

overthinking mind - Photo Gallery
2/7

नेगटिव

अगर आप भी परेशान रहते हैं और आपके मन में हमेशा नकारात्मक विचार ही आते रहते हैं. तो इसे कम करने के लिए आपको कुछ तरीकों को अपनाना चाहिए

overthinker - Photo Gallery
3/7

नकारात्मकता

अगर आपका मन भी शांत नहीं रहता है और आपके मन में बुरे विचार आया करते हैं. तो इसे कम करने के लिए आप जो भी विचार आपके मन में चल रहे हैं उन्हें एक कॉपी में नोट कर लें. इससे नकारात्मक विचार आना कम हो जाएंगे.

overthinkers - Photo Gallery
4/7

नकारात्मक विचार

अगर आपसे किसी ने कुछ गलत बोल दिया है तो आप उस बात के बारे में बार-बार सोचकर अपने आपको परेशान न करें. आप ये सोचे कि उस व्यक्ति का आपके जीवन में महत्व है भी या नहीं.

overthinkers mind - Photo Gallery
5/7

खुद को व्यस्त रखें

अगर आपके मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं तो इसके लिए आप खुद को बिजी रखें. आप जितना खुद को व्यस्त रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा.

meditation - Photo Gallery
6/7

मेडिटेशन

अगर आपका मन शांत नहीं रहता है तो आप अपनी सांसो पर ध्यान केंद्रित करें और किसी शांत जगह बैठे जिससे आपको बेहतर महसूस होगा.

talk with friends - Photo Gallery
7/7

दोस्तों से बात करें

अगर आप अकेला महसूस कर रहे हैं और इसी वजह से ओवरथिंक कर रहे हैं तो इसके लिए आप अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं. इससे आपका ध्यान बटेगा और आपको बेहतर महसूस हो सकता है.

Tags:
Mental Healthoverthinking
Overthinking: छोटी सी बात कर देती है आपको परेशान, कहीं आप भी तो नहीं हैं ओवरथिंकर? - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Overthinking: छोटी सी बात कर देती है आपको परेशान, कहीं आप भी तो नहीं हैं ओवरथिंकर? - Photo Gallery
Overthinking: छोटी सी बात कर देती है आपको परेशान, कहीं आप भी तो नहीं हैं ओवरथिंकर? - Photo Gallery
Overthinking: छोटी सी बात कर देती है आपको परेशान, कहीं आप भी तो नहीं हैं ओवरथिंकर? - Photo Gallery
Overthinking: छोटी सी बात कर देती है आपको परेशान, कहीं आप भी तो नहीं हैं ओवरथिंकर? - Photo Gallery