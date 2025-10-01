जानिए क्यों स्ट्रेस आपके लिए डर का नहीं, बन सकता है शक्ति का कारण - Photo Gallery
जानिए क्यों स्ट्रेस आपके लिए डर का नहीं, बन सकता है शक्ति का कारण

आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में तनाव हर किसी का साथी बन चुका है, कभी काम का दबाव, कभी रिश्तों की उलझन और कभी भविष्य की चिंता—ये सब हमारे मन और शरीर पर असर डालते हैं. लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर हम तनाव को सही ढंग से समझें, तो इसे अपनी कमजोरी नहीं बल्कि ताक़त बना सकते हैं.

By: Anuradha Kashyap | Published: October 1, 2025 5:52:06 AM IST

1/9

स्ट्रेस को समझें

जीवन में स्ट्रेस होना आम बात है, इसे पूरी तरह हटाना मुश्किल है, लेकिन समझकर कंट्रोल करना आसान है. स्ट्रेस को पहचानना ही आपकी मजबूती की पहली सीढ़ी है.

2/9

स्ट्रेस के कारण जानें

कभी काम का प्रेशर, कभी रिश्तों की परेशानी या भविष्य की चिंता, हर स्ट्रेस का एक कारण होता है. वजह समझ आए तो हल भी जल्दी मिल जाता है.

3/9

भावनाओं को स्वीकारें

स्ट्रेस के समय अपनी भावनाओं को छुपाएँ मत, उन्हें समझना और अपनाना जरूरी है. जब आप दिल से खुद को सुनते हैं, तो स्ट्रेस को संभालना आसान हो जाता है.

4/9

गहरी साँस और ध्यान

गहरी साँसें लेना और मेडिटेशन करना स्ट्रेस को हल्का करने का आसान तरीका है, कुछ मिनट की प्रैक्टिस ही दिमाग को शांत और पॉज़िटिव बना देती है.

5/9

पॉजिटिव सोच अपनाएँ

मुश्किल हालात में भी अच्छाई देखने की आदत डालें, पॉज़िटिव माइंडसेट से स्ट्रेस कम होता है और हर सिचुएशन को आत्मविश्वास के साथ फेस कर पाते हैं.

6/9

छोटे ब्रेक लें

दिनभर में छोटे ब्रेक लेना जरूरी है, चाहे कॉफी पीना हो, म्यूजिक सुनना हो या हल्की वॉक – ये सब स्ट्रेस कम करने का बेस्ट तरीका है.

7/9

क्रिएटिव एक्टिविटीज़

पेंटिंग, डांस, म्यूजिक या लिखना – ऐसी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ स्ट्रेस को दूर करती हैं, ये आपके मूड को फ्रेश और दिमाग को एनर्जेटिक बना देती हैं

8/9

हेल्दी लाइफस्टाइल

अच्छी नींद, हेल्दी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज़ स्ट्रेस को कम करने का असली सीक्रेट है., हेल्दी लाइफस्टाइल से बॉडी और माइंड दोनों स्ट्रॉन्ग बनते हैं

9/9

स्ट्रेस को सुपरपावर बनाएं

स्ट्रेस से डरने की बजाय इसे अपनी ताकत में बदलें, हर चैलेंज को सीखने का मौका मानें सही सोच से स्ट्रेस आपका आत्मविश्वास बढ़ा सकता है.

