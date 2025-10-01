जानिए क्यों स्ट्रेस आपके लिए डर का नहीं, बन सकता है शक्ति का कारण

आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में तनाव हर किसी का साथी बन चुका है, कभी काम का दबाव, कभी रिश्तों की उलझन और कभी भविष्य की चिंता—ये सब हमारे मन और शरीर पर असर डालते हैं. लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर हम तनाव को सही ढंग से समझें, तो इसे अपनी कमजोरी नहीं बल्कि ताक़त बना सकते हैं.