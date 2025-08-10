30 की उम्र के बाद भी मर्दाना ताकत और स्टैमिना कैसे बनाए रखें – जानें यहां

30 की उम्र के बाद मर्दाना ताकत और स्टैमिना बनाए रखना हर पुरुष के लिए जरूरी है, क्योंकि इस समय शरीर में हार्मोनल बदलाव शुरू हो जाते हैं और लाइफस्टाइल की गलत आदतें तेजी से असर डाल सकती हैं। सही डाइट, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और तनाव कम करना इस उम्र में सबसे अहम है। प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और विटामिन से भरपूर भोजन टेस्टोस्टेरोन लेवल को बनाए रखता है, जबकि योग, कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ब्लड फ्लो और मसल्स की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाते हैं।