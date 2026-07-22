रिलेशनशिप टूटने की असली वजह! मर्दों की ये 5 समस्याएं कभी नहीं समझ सकती महिलाएं; सबसे छिपाकर रखते हैं ये बातें
Men’s Mental Health Issues : हमारे समाज में पुरुषों को अक्सर एक मजबूर और भावनाएं न दिखाने वाला मनुष्य माना जाता है. लेकिन कई बार सख्त दिखने वाले मर्दें की छवी के पीछे कई ऐसी परेशानियां होती है, जिनके बारे में वह खुलकर बातचीत भी नहीं कर पाते हैं. स्ट्रेस, अकेले रहना, मानसिक दबाव और स्वास्थय से जुड़ी कई परेशानियों से अक्सर वह जूझते रहते हैं. आइए जानते हैं. पुरुषों की 5 बड़ी समस्याओं के बारे में.
परफॉर्मेंस प्रेशर
पुरुषों को बचपन से ही जिम्मेदारी उठाने की सीख दी जाती है. जिसके कारण कई बार समय से पहले ही वह इस दबाव को अपना लेते हैं. करियर, कमाई और एक अच्छा भविष्य की चिंता के कारण उन्हें आए दिन मानसिक तनाव रहता है. लेकिन कई बार कमजोर दिखने के डर से वह अपनी परेशानियों का जिक्र किसी से नहीं करते हैं.
भावनाओं को छिपाना
“मर्द को दर्द नहीं होता” ऐसी सोच बचपन से ही पुरुषों के भीतर डाल दी जाती है. वह अपने दुख और अकेलेपन को हर किसी से बयां नहीं कर पाते हैं. जिसके कारण दर्द और चिड़चिड़ापन उनमें नजर आने लगता है.
हार्मोनल बदलाव
पुरुषों के उम्र बढ़ने के साथ उनके टेस्टोस्टेरोन का स्तर काफी कम होने लगता है. जिससे शरीर में थकान, कमजोरी और यौन इच्छा में कमी जैसी समस्याएं आ सकती है. लेकिन वह शर्म के कारण इससे खुलकर बात नहीं कर सकते.
दिल की सेहत और स्ट्रेस
कई बार तनाव, खराब जीवनशैली, कम नींच और खान-पान के कारण दिल की सेहत पर भी असर पड़ता है. कई बार वह इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं. जिससे आगे जाकर ये गंभीर समस्या बन सकती है.
मेंटल हेल्थ
पुरुष अक्सर डिप्रेशन, एंग्जायटी और मानसिक तनाव को छिपाने की कोशिश करते हैं. अकेलेपन और काम के दबाव के कारण उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगती है.