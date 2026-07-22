रिलेशनशिप टूटने की असली वजह! मर्दों की ये 5 समस्याएं कभी नहीं समझ सकती महिलाएं; सबसे छिपाकर रखते हैं ये बातें

Men’s Mental Health Issues : हमारे समाज में पुरुषों को अक्सर एक मजबूर और भावनाएं न दिखाने वाला मनुष्य माना जाता है. लेकिन कई बार सख्त दिखने वाले मर्दें की छवी के पीछे कई ऐसी परेशानियां होती है, जिनके बारे में वह खुलकर बातचीत भी नहीं कर पाते हैं. स्ट्रेस, अकेले रहना, मानसिक दबाव और स्वास्थय से जुड़ी कई परेशानियों से अक्सर वह जूझते रहते हैं. आइए जानते हैं. पुरुषों की 5 बड़ी समस्याओं के बारे में.