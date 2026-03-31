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Men Skincare Tips:  सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़कों के लिए भी जरूरी है स्किन केयर, जानें सही तरीका

Men Skincare Tips: लड़कों के लिए भी स्किन केयर जरूरी है, जिसमें क्लेंज़िंग, मॉइश्चराइजिंग, सनस्क्रीन, सही डाइट, पर्याप्त पानी और अच्छी नींद शामिल है, इन आसान तरीकों से त्वचा को हेल्दी और फ्रेश रखा जा सकता है.

By: Ranjana Sharma | Published: March 31, 2026 1:36:11 PM IST

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स्किन केयर सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं

आज के समय में स्किन केयर सिर्फ लड़कियों तक सीमित नहीं है. लड़कों की त्वचा भी प्रदूषण, धूल और तनाव से प्रभावित होती है, इसलिए सही देखभाल जरूरी है.

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अपनी स्किन टाइप को समझें

सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आपकी त्वचा ऑयली, ड्राई, नॉर्मल या कॉम्बिनेशन है. उसी के अनुसार प्रोडक्ट्स का चुनाव करना चाहिए.

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रोजाना क्लेंज़िंग है जरूरी

दिन में कम से कम दो बार चेहरे को फेसवॉश से साफ करें. इससे धूल, पसीना और अतिरिक्त तेल हटता है और पिंपल्स की समस्या कम होती है.

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मॉइश्चराइज़र का इस्तेमाल करें

लड़कों को भी मॉइश्चराइज़र जरूर लगाना चाहिए. यह त्वचा को हाइड्रेट रखता है और ड्राइनेस से बचाता है.

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सनस्क्रीन को न करें नजरअंदाज

घर से बाहर निकलते समय सनस्क्रीन लगाना बेहद जरूरी है. यह सूरज की हानिकारक किरणों से त्वचा को बचाता है और टैनिंग रोकता है.

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हफ्ते में एक बार एक्सफोलिएशन

स्क्रब का इस्तेमाल हफ्ते में 1-2 बार करें. इससे डेड स्किन हटती है और चेहरा साफ और फ्रेश दिखता है.

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डाइट और पानी का रखें ध्यान

सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी स्किन की देखभाल जरूरी है. पर्याप्त पानी पिएं और हेल्दी डाइट लें, जिससे त्वचा ग्लो करती है.

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नींद और लाइफस्टाइल का असर

अच्छी नींद और कम तनाव भी स्किन के लिए जरूरी है. रोजाना 7-8 घंटे की नींद लेने से त्वचा हेल्दी और फ्रेश रहती है.

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