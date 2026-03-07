Man Periods: क्या सच में मर्दों को भी होता है पीरियड? झेलना पड़ते हैं क्रैंप्स; जानिए Man Periods के पीछे का विज्ञान

Man Health: दुनियाभर में हर महिला को पीरियड्स का दर्द झेलना पड़ता है. ये एक ऐसा दर्द होता है जिसका शयद अंदाजा लगाना भी काफी मुश्किल है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि मर्दों को भी महिलाओं की तरह पीरियड्स में दर्द होता है? यह सवाल अक्सर सोशल मीडिया से लेकर हेल्थ फोरम तक उठता है. हाल ही में इसे लेकर एक रिसर्च हुई,मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इसका सीधा जवाब है नहीं. पुरुषों को महिलाओं की तरह पीरियड्स नहीं होते, लेकिन कुछ शारीरिक और मानसिक कंडीशन ऐसी होती हैं जिनकी वजह से उन्हें पीरियड्स जैसे लक्षण हो सकते हैं. चलिए जान लेते हैं ऐसा कब होता है जब मर्दों को भी इस दर्द से गुजरना पड़ता है.