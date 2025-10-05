एक ड्रेस पर खर्च करती हैं लाखों, करोड़ों की मालकिन हैं डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ, नेटवर्थ जान उड़ जायेंगे तोते

एक ड्रेस पर खर्च करती हैं लाखों, करोड़ों की मालकिन हैं डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ, नेटवर्थ जान उड़ जायेंगे तोते
मेलानिया ट्रंप अमेरिका की फर्स्ट लेडी और करोड़ों की मालकिन हैं, स्लोवेनिया में जन्मी मेलानिया पहले मॉडल रही हैं और आज उनका नाम फैशन, बिजनेस और ग्लैमर में भी जाना जाता है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से शादी की और बेटे बैरन की मां भी हैं। उनके स्टाइल, लग्जरी कारें, महंगी घड़ियां और ज्वेलरी हमेशा चर्चा में रहती हैं। डिजिटल ट्रेडिंग, एनएफटी और अपने ब्रांड के जरिए उनकी कमाई भी काफी बढ़ी है। इस गैलरी में हम मेलानिया के ग्लैमरस लुक, स्टाइलिश पर्सनैलिटी, बिजनेस और निजी जीवन की झलकियां पेश करेंगे।
फर्स्ट लेडी का ग्लैमर
मेलानिया ट्रंप की यह फोटो उनका कॉन्फिडेंस और स्टाइलिश पर्सनालिटी को दिखाती है. फर्स्ट लेडी के रूप में उनका यह लुक बेहद अट्रैक्टिव है, उनके लुक और मुस्कान फैन्स के लिए हमेशा प्रेरणादायक रहते हैं. हर इवेंट में उनका स्टाइल लोगों का ध्यान खींचता है।.
फैशन और डिजाइन
इस फोटो में मेलानिया का आउटफिट उनके शानदार फैशन सेंस को दर्शाता है. डिजाइनर कपड़े, खूबसूरत एक्सेसरीज़ और स्टाइलिश जूते उनके ग्लैमरस अंदाज को और भी निखारते हैं। फैन्स हमेशा उनकी तस्वीरों को लाइक और शेयर करते रहते हैं।
लग्जरी कार कलेक्शन की है शौक़ीन
मेलानिया को महंगी और शानदार कारों का बहुत शौक हैं, उनके पास उनके रोल्स-रॉयस, मर्सिडीज और रेंज रोवर जैसी कारें है. ये उनकी लक्जरी लाइफस्टाइल का हिस्सा हैं और उनके स्टाइलिश अंदाज को बखूबी दर्शाती हैं.
ज्वेलरी और घड़ियां का भी रखती है शौक
मेलानिया के पास महंगी ज्वेलरी और घड़ियों का शानदार कलेक्शन है, उनके पास रोलेक्स, कार्टियर और पाटेक फिलिप जैसी ब्रांड्स की घड़ियों और गहनों है, यह उनके स्टाइल और लक्जरी पसंद को बखूबी दिखाती है.
बिजनेस वर्ल्ड में खुद की मेहनत से कमाया नाम
मेलानिया ट्रंप ने अपने ब्रांड Melania Marks Accessories और Melania Timepieces & Jewelry से बिजनेस में खुद की पहचान बनाई.उनके बिजनेस से उनकी कमाई भी लगातार बढ़ती रही है.
डिजिटल और क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स
मेलानिया ने डिजिटल ट्रेडिंग, एनएफटी और $Melania coin जैसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में भी निवेश किया. उनका डिजिटल टैलेंट और बिजनेस विज़न साफ दिखाई देता है, यह उनके बिजनेस और ग्लैमरस इमेज को और मजबूती देता है.
नेटवर्थ और कमाई
2025 में मेलानिया ट्रंप की कुल संपत्ति लगभग 70 मिलियन डॉलर आंकी गई है, उनके बिजनेस, ज्वेलरी ब्रांड, एनएफटी और क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स से यह कमाई हुई है. इसके अलावा रियल स्टेट निवेश और मीडिया डील्स भी उनकी नेटवर्थ में योगदान देती हैं.
परिवार और पर्सनल लाइफ
मेलानिया अपने पति डोनाल्ड ट्रंप और बेटे बैरन के साथ इस फोटो में नजर आ रही हैं, उनका परिवार और निजी जीवन हमेशा मीडिया और फैन्स के लिए अट्रैक्शन का केंद्र रहा है. उनका सरल और खूबसूरत अंदाज लोगों को बेहद पसंद आता है.
