एक ड्रेस पर खर्च करती हैं लाखों, करोड़ों की मालकिन हैं डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ, नेटवर्थ जान उड़ जायेंगे तोते

मेलानिया ट्रंप अमेरिका की फर्स्ट लेडी और करोड़ों की मालकिन हैं, स्लोवेनिया में जन्मी मेलानिया पहले मॉडल रही हैं और आज उनका नाम फैशन, बिजनेस और ग्लैमर में भी जाना जाता है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से शादी की और बेटे बैरन की मां भी हैं। उनके स्टाइल, लग्जरी कारें, महंगी घड़‍ियां और ज्वेलरी हमेशा चर्चा में रहती हैं। डिजिटल ट्रेडिंग, एनएफटी और अपने ब्रांड के जरिए उनकी कमाई भी काफी बढ़ी है। इस गैलरी में हम मेलानिया के ग्लैमरस लुक, स्टाइलिश पर्सनैलिटी, बिजनेस और निजी जीवन की झलकियां पेश करेंगे।