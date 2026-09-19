‘दायरा’ ही नहीं, ‘राजी’-‘छपाक’ जैसी फिल्मों का भी निर्देशन कर चुकी हैं मेघना गुलजार, देखें उनकी 5 फिल्में

Meghna Gulzar Movies: हाल ही में डायरेक्टर मेघना गुलजार की नई फिल्म ‘दायरा’ रिलीज हुई है, जिसमें वह दुष्कर्म और हत्या के बाद न्याय के तरीकों को दिखाने का प्रयास करती हैं, जो हैदराबाद की घटना से प्रेरित है. मेघना को अक्सर सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में बनाने के लिए जाना जाता है. इससे पहले भी उन्होंने कई फिल्में बनाई है, जिसे दर्शकों ने सराहा था. आइए जानते हैं उनकी 5 फिल्मों के बारे में.