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‘दायरा’ ही नहीं, ‘राजी’-‘छपाक’ जैसी फिल्मों का भी निर्देशन कर चुकी हैं मेघना गुलजार, देखें उनकी 5 फिल्में

Meghna Gulzar Movies: हाल ही में डायरेक्टर मेघना गुलजार की नई फिल्म ‘दायरा’ रिलीज हुई है, जिसमें वह दुष्कर्म और हत्या के बाद न्याय के तरीकों को दिखाने का प्रयास करती हैं, जो हैदराबाद की घटना से प्रेरित है. मेघना को अक्सर सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में बनाने के लिए जाना जाता है. इससे पहले भी उन्होंने कई फिल्में बनाई है, जिसे दर्शकों ने सराहा था. आइए जानते हैं उनकी 5 फिल्मों के बारे में. 


By: Kamesh Dwivedi | Published: September 19, 2026 1:40:54 PM IST

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Filhaal 2002 - Photo Gallery
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फिलहाल

मेघना गुलजार ने साल 2002 में 'फिलहाल' फिल्म से अपने निर्देशन करियर की शुरुआत की थी. यह फिल्म सरोगेसी पर आधारित है. सुष्मिता सेन और तब्बू की मुख्य भूमिका वाली यह फिल्म दोस्ती, रिश्तों और सामाजिक दबाव की कहानी दिखाती है.

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तलवार

साल 2008 के नोएडा दोहरे हत्याकांड पर आधारित इस रोमांचक क्राइम थ्रिलर फिल्म 'तलवार' में इरफान खान मुख्य भूमिका में हैं. मेघना गुलजार ने इसमें जांच के कई परस्पर विरोधी दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं, जो भारतीय न्याय प्रणाली की खामियों को उजागर करते हुए एक कसी हुई और उत्कृष्ट गति वाली कहानी पेश करते हैं.

Raazi 2018 - Photo Gallery
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राजी

साल 2018 में आई फिल्म 'राजी' में आलिया भट्ट ने सेहमत का किरदार निभाया है, जो 1971 के युद्ध के दौरान एक गुप्त जासूस के रूप में पाकिस्तान भेजी गई एक युवा कश्मीरी महिला है. मेघना गुलज़ार ने देशभक्ति, बलिदान और व्यक्तिगत कीमत के सूक्ष्म और सहानुभूतिपूर्ण चित्रण को प्रस्तुत किया है.

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छपाक

यह फिल्म एसिड अटैक पीड़िता लक्ष्मी अग्रवाल के जीवन से प्रेरित इस सशक्त जीवनीपरक ड्रामा में दीपिका पादुकोण ने मालती का किरदार निभाया है. मेघना गुलज़ार ने इस विषय को अत्यंत गरिमा के साथ प्रस्तुत किया है, जिसमें कानूनी लड़ाइयों, सामाजिक पूर्वाग्रहों और अटूट मानवीय दृढ़ता पर ध्यान केंद्रित किया गया है.

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सैम बहादुर

भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की जिंदगी पर आधारित इस फिल्म में विक्की कौशल ने मुख्य भूमिका निभाई है. फिल्म में उनके सैन्य करियर और शानदार व्यक्तित्व को दिखाया गया है.

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