एक्ट्रेस पर चढ़ी बोल्डनेस की खुमारी, हदें भूल कैमरे के सामने दिखा दिया पूरा हुस्न

Megha Shukla Hot Photoshoot: इक्का-दुक्का फिल्मों में छोटे-मोटे रोल करने वाली मेघा शुक्ला की आए दिन सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होती रहती हैं. मेघा बेहद उत्तेजक अंदाज़ में फैंस को रिझाने की पूरी कोशिश करती हैं. चलिए आपको दिखाते हैं मेघा की कुछ हॉट तस्वीरें…

By: Kavita Rajput | Published: October 9, 2025 1:53:37 PM IST

1/7

नहाते हुए दिखाया हुस्न

मेघा इतनी बोल्ड हैं कि कई बार वो नहाते हुए अपना बाथरूम वीडियो शेयर कर चुकी हैं.

2/7

नाम के कपड़ों में फोटोशूट

मेघा का सोशल मीडिया अकाउंट ऐसी तस्वीरों से भरा हुआ है जिनमें वो केवल नाम के कपड़े पहने हुई हैं.

3/7

बेड पर दिए बोल्ड पोज

मेघा नाइटी में सेक्सी पोज़ देने से नहीं कतराती हैं.

4/7

बाथरूम वीडियो हुआ वायरल

हाल ही में मेघा ने अपना नहाते हुए एक वीडियो शेयर किया था जो कि वायरल हो गया था.

5/7

सेक्सी फोटोशूट हैं फेवरेट

सेक्सी फोटोशूट के जरिए मेघा पब्लिसिटी बटोरने का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं.

6/7

मेघा का फ़िल्मी करियर नहीं खास

मेघा ने अभी तक फिल्मों में छोटे-मोटे रोल ही किए हैं.

7/7

नेशनल अवॉर्ड विनिंग का थीं हिस्सा

मेघा ने फिल्म कटहल में छोटा सा रोल किया था जिसे हाल ही में नेशनल अवॉर्ड मिला था.

