कौन है दुनिया का एकमात्र ‘बुलेटप्रूफ’ जानवर? किस चीज का करता है सेवन,AK-47 की गोली तक सह सकता है..!

Bulletproof Animal: दुनिया में कई जीव-जंतु हैं, लेकिन कुछ अपनी अनोखी बनावट और क्षमताओं से सबका ध्यान खींचते हैं. आर्माडिलो को अक्सर ‘बुलेटप्रूफ’ जानवर कहा जाता है. इसकी त्वचा बेहद मजबूत कवच जैसी होती है, जो इसे शिकारी और खतरे से बचाती है.