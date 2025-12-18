  • Home>
  • कौन है दुनिया का एकमात्र ‘बुलेटप्रूफ’ जानवर? किस चीज का करता है सेवन,AK-47 की गोली तक सह सकता है..!

कौन है दुनिया का एकमात्र ‘बुलेटप्रूफ’ जानवर? किस चीज का करता है सेवन,AK-47 की गोली तक सह सकता है..!

Bulletproof Animal: दुनिया में कई जीव-जंतु हैं, लेकिन कुछ अपनी अनोखी बनावट और क्षमताओं से सबका ध्यान खींचते हैं. आर्माडिलो को अक्सर ‘बुलेटप्रूफ’ जानवर कहा जाता है. इसकी त्वचा बेहद मजबूत कवच जैसी होती है, जो इसे शिकारी और खतरे से बचाती है.

By: sanskritij jaipuria | Published: December 18, 2025 11:58:58 AM IST

आर्माडिलो क्या है

आर्माडिलो को अक्सर दुनिया का ‘बुलेटप्रूफ’ जानवर कहा जाता है. सोशल मीडिया और रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि इसकी त्वचा इतनी मजबूत होती है कि उस पर गोली तक असर नहीं करती.

नाम का अर्थ

आर्माडिलो का नाम स्पेनिश शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है ‘छोटा बख्तरबंद’.

कवच की बनावट

आर्माडिलो के शरीर पर हड्डियों से बनी छोटी-छोटी प्लेटें होती हैं, जिन्हें 'स्कूट्स' कहते हैं. ये प्लेटें मिलकर एक सख्त कवच बनाती हैं, जो सामान्य जानवरों की त्वचा से कहीं ज्यादा मजबूत है.

कवच की सुरक्षा

सिर, पीठ, पूंछ और पैरों का ऊपरी हिस्सा इसी कवच से ढका होता है. खतरा महसूस होने पर आर्माडिलो अपने शरीर को गेंद की तरह समेट लेता है, जिससे नर्म हिस्से पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं.

प्राकृतिक शिकार से बचाव

इसका कवच शिकारी जानवरों से सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. इसकी अद्भुत बनावट इसे जानवरों की दुनिया में विशेष बनाती है.

निवास स्थान

आर्माडिलो मेन रूप से मध्य और दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं. अमेरिका के कुछ हिस्सों जैसे टेक्सास, फ्लोरिडा और नेब्रास्का में भी इनकी उपस्थिति दर्ज की गई है.

क्या खाते हैं?

ये मुख्य रूप से दीमक, कीड़े और छोटे कीट खाते हैं. आर्माडिलो अच्छे तैराक भी होते हैं और आवश्यकता पड़ने पर 4 से 6 मिनट तक सांस रोक सकते हैं.

अनोखी क्षमताएं

भले ही गोली प्रतिरोधकता का दावा अतिरंजित हो, लेकिन उनका प्राकृतिक कवच उन्हें अन्य जानवरों से अलग और अनोखा बनाता है.

