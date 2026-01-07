  • Home>
  • Most Beautiful Womens: ये एक्ट्रेस हैं दुनिया की सबसे खूबसूरत हसिनाएं, छठी को देख भारत के लोग हो जाते लोट-पोट

Most Beautiful Womens: ये एक्ट्रेस हैं दुनिया की सबसे खूबसूरत हसिनाएं, छठी को देख भारत के लोग हो जाते लोट-पोट

Most Beautiful Womens and Net Worth: हॉलीवुड सिर्फ ग्लैमर का नाम नहीं, बल्कि टैलेंट, मेहनत और सफलता की मिसाल भी है. Beyoncé से लेकर Priyanka Chopra तक, ये खूबसूरत महिलाएं फिल्मों, म्यूजिक और बिजनेस की दुनिया में राज कर रही हैं. जानिए उनकी कमाई, पहचान की खास कहानी.


By: sanskritij jaipuria | Published: January 7, 2026 11:35:39 AM IST

Most Beautiful Womens 1 - Photo Gallery
1/8

बियोंसे नॉवेल्स

सिंगिंग और एक्टिंग की बेताज रानी. अरबों की नेटवर्थ, सुपरहिट गाने और स्टेज पर आग लगा देने वाली परफॉर्मेंस Queen Bey हर मायने में आइकॉन हैं. उनकी नेट वर्थ की बात करें तो वो 8300 करोड़ है.

Most Beautiful Womens 2 - Photo Gallery
2/8

एंजेलिना जोली

खूबसूरती के साथ इंसानियत की मिसाल. ऑस्कर विनर एक्ट्रेस, निर्देशक Angelina का व्यक्तित्व उतना ही गहरा है जितनी उनकी अदाकारी. उनकी कमाई की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 1000 करोड़ है.

Most Beautiful Womens 3 - Photo Gallery
3/8

ल्युपिटा न्योंगो

Lupita Nyong’o एक बहुत ही सुंदर एक्ट्रेस है. ऑस्कर जीतने वाली ये एक्ट्रेस अपनी दमदार एक्टिंग और नैचुरल ब्यूटी से हर दिल जीत लेती हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी नेट वर्थ 83-125 करोड़ के बीच है.

Most Beautiful Womens 4 - Photo Gallery
4/8

फ्रेंकोइस हार्डी

फ्रेंच म्यूजिक की खुबसूरती उनकी आवाज में उदासी और सुकून का अनोखा मेल है, जिसने उन्हें यूरोप की म्यूजिक लीजेंड बना दिया.

Most Beautiful Womens 5 - Photo Gallery
5/8

हैल बैरी

हैल बैरी पहली अफ्रीकी-अमेरिकन ऑस्कर विनर एक्ट्रेस है. वो फिटनेस, ग्लैमर और टैलेंट के लिए जानी जाती है और वो आज भी उतनी ही शानदार हैं. वहीं उनकी नेटवर्थ की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 750-800 करोड़ है.

Most Beautiful Womens 6 - Photo Gallery
6/8

प्रियंका चोपड़ा

देसी गर्ल एक बहुत ही शानदार एक्ट्रेस है. बॉलीवुड हो या हॉलीवुड उन्होंने हर जगह अपनी अलग ही पहचान बनाई है. वो जहां जाती है लोग उनके दिवाने हो जाते है. कमाई के मामले में भी वो काफी आगे है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी नेट वर्थ 620 से 1,250 करोड़ बताई जाती है.

Most Beautiful Womens 7 - Photo Gallery
7/8

रिहाना

म्यूजिक से बिजनेस क्वीन तक. Fenty Beauty की फाउंडर, अरबपति और ट्रेंडसेटर रिहाना स्टाइल और स्ट्रेंथ का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हैं. उनकी नेटवर्थ की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 11000 करोड़ है.

Most Beautiful Womens 8 - Photo Gallery
8/8

ग्रेस केली

हॉलीवुड की रॉयल ब्यूटी ग्रेस केली एक बहुत ही शानदाक एक्ट्रेस है. अभिनेत्री से मोनाको की राजकुमारी बनने तक, ग्रेस केली की जिंदगी किसी फिल्म से कम नहीं थी.

