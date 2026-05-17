कौन हैं फिन एलन की मिस्ट्री गर्ल? इंटरनेट पर वायरल हुई तस्वीर, करती हैं ये अनोखा काम

Who Is Finn Allen Girlfriend: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के सलामी बल्लेबाज फिन एलन खूब सुर्खियों में हैं. IPL 2026 में कीवी बल्लेबाज फिन एलन ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से खूब प्रभावित किया है. हाल ही में फिन एलन ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ सिर्फ 35 गेंदों पर 93 रनों की पारी खेली है. इससे पहले उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ तूफानी शतक भी लगाया था. क्रिकेट के मैदान पर फिन एलन गेंदबाजों के लिए बड़ा खतरा बन जाते हैं. हालांकि यह खूंखार बल्लेबाज भी प्यार की पिच पर बोल्ड हुआ है. फिन एलन अपनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड बेली फर्ग्यूसन के साथ रिलेशनशिप में हैं. जानें कौन हैं एलन की गर्लफ्रेंड…