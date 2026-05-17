कौन हैं फिन एलन की मिस्ट्री गर्ल? इंटरनेट पर वायरल हुई तस्वीर, करती हैं ये अनोखा काम
Who Is Finn Allen Girlfriend: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के सलामी बल्लेबाज फिन एलन खूब सुर्खियों में हैं. IPL 2026 में कीवी बल्लेबाज फिन एलन ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से खूब प्रभावित किया है. हाल ही में फिन एलन ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ सिर्फ 35 गेंदों पर 93 रनों की पारी खेली है. इससे पहले उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ तूफानी शतक भी लगाया था. क्रिकेट के मैदान पर फिन एलन गेंदबाजों के लिए बड़ा खतरा बन जाते हैं. हालांकि यह खूंखार बल्लेबाज भी प्यार की पिच पर बोल्ड हुआ है. फिन एलन अपनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड बेली फर्ग्यूसन के साथ रिलेशनशिप में हैं. जानें कौन हैं एलन की गर्लफ्रेंड…
फिन एलन की गर्लफ्रेंड?
KKR के स्टार कीवी बल्लेबाज फिन एलन की गर्लफ्रेंड का नाम बेली फर्ग्यूसन (Bailey Ferguson) है. वे दोनों लंबे समय से एक-दूसरे के साथ हेल्दी रिलेशनशिप में हैं. फिन एलन और उनकी गर्लफ्रेंड अपने रिश्ते को प्राइवेट रखना पसंद करते हैं.
कौन हैं बेली फर्ग्यूसन?
न्यूजीलैंड की बेली फर्ग्यूसन पेशे से एक विजुअल आर्टिस्ट (कलाकार) हैं. बेली फर्ग्यूसन के आर्टवर्क्स पर्यावरण, महासागरों से प्रेरित होती हैं. वह अपनी कला के जरिए समुद्र की सतह के नीचे और ऊपर की दुनिया को बयां करती हैं.
फिन एलन ने रचा इतिहास
फिन एलन ने केकेआर की ओर से खेलते हुए दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ सिर्फ 47 गेंदों पर शतक लगाया. यह केकेआर के लिए सबसे तेज शतक है.
IPL 2026 में किया डेब्यू
फिन एलन को ने आईपीएल 2026 में डेब्यू किया. वह पहली बार दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग में खेल रहे हैं.
2 करोड़ में केकेआर ने खरीदा
केकेआर ने आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में फिन एलन को 2 करोड़ रुपये के बेस प्राइस में खरीदा है. फिन एलन न्यूजीलैंड के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं.
IPL 2026 में प्रदर्शन
कीवी बल्लेबाज फिन एलन ने आईपीएल 2026 में अपना डेब्यू किया. फिन एलन मौजूदा सीजन में 9 मैचों में 221.37 के स्ट्राइक रेट से 321 रन बनाए हैं. इसमें 1 शतक और 1 अर्धशतक आए हैं.
फिन एलन का इंटरनेशनल करियर
फिन एलन न्यूजीलैंड के लिए वनडे और टी20 इंटरनेशनल में खेलते हैं. टी20आई में फिन एलन के नाम 62 मैचों में 1,663 रन दर्ज हैं. इसमें टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में लगाया गया शतक भी शामिल है, जो सिर्फ 33 गेंदों पर आया था. इसके अलावा वनडे में एलन ने 22 मैचों में 582 रन बनाए हैं.