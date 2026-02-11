बुमराह की वाइफ संजना के आगे फीकी हैं रोहित शर्मा और सूर्यकुमार की पत्नी, खूबसूरती में सबको देती हैं मात
Meet Popular WAGs of Star India Cricketers: जानिए स्टार इंडियन क्रिकेटर्स की फेमस WAGs के बारे में, जो सिर्फ उनके साथ नहीं बल्कि अपने करियर और स्टाइल के लिए भी फेमस हैं. इस आर्टिकल में हम रोहित, विराट, बुमराह और अन्य क्रिकेटर्स की पत्नियों और गर्लफ्रेंड्स के पेशे और जीवन की रोचक बातें जानेंगे.
रोहित शर्मा की पत्नी – रितिका सजदेह
रोहित शर्मा की पत्नी रितिका सजदेह ने पहले स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट में करियर बनाया. अब वो रोहित के ब्रांड्स और सोशल मीडिया कॉलबोरेशन को मैनेज करती हैं और मां-पत्नी के रोल को निभा रही हैं.
विराट कोहली की पत्नी – अनुष्का शर्मा
अनुष्का शर्मा 2008 में फिल्म ‘रब ने बना दी जोड़ी’ से बॉलीवुड में डेब्यू कर चुकी हैं. वो एक सफल एक्ट्रेस हैं और कई हिट फिल्मों में काम कर चुकी हैं.
जसप्रीत बुमराह की पत्नी – संजना गणेशन
संजना गणेशन ने टीवी होस्टिंग और ब्यूटी प्रतियोगिताओं में नाम कमाया. बुमराह ने उनके साथ अपनी शादी का एलान 2021 में किया.
केएल राहुल की पत्नी – अथिया शेट्टी
अथिया शेट्टी सनिल शेट्टी की बेटी हैं और उन्होंने 2015 में फिल्म ‘हीरो’ से एक्टिंग की शुरुआत की. वे अक्सर अपने निजी जीवन को मीडिया से दूर रखती हैं.
सूर्यकुमार यादव की पत्नी – देविशा शेट्टी
देविशा शेट्टी पेशे से डांसर हैं. सूर्यकुमार यादव के साथ उनकी शादी 2016 में हुई और अब दोनों सुखी जीवन जी रहे हैं.
जहीर खान की पत्नी – सागरिका घाटगे
सागरिका ने 'चक दे इंडिया' जैसी फिल्मों में काम किया और मॉडलिंग में भी पॉपुलैरिटी पाई. वे डिजिटल मीडिया और रियलिटी शोज में एक्टिव हैं.
इरफान पठान की पत्नी – सफा बैग
सफा बैग जेद्दा से ताल्लुक रखने वाली मॉडल और जर्नलिस्ट हैं. उन्होंने कई मैगजीन कवर किए और PR फर्म में एग्जीक्यूटिव एडिटर भी रही हैं.
ऋषभ पंत की गर्लफ्रेंड – ईशा नेगी
ईशा नेगी एक सफल बिजनेसवुमन और इंटीरियर डिजाइनर हैं. वे सोशल मीडिया पर पंत के साथ अक्सर दिखाई जाती हैं.