नौकरी छोड़ने के बाद मेडिक्लेम कब तक कर सकते हैं? ये हैं नियम

टर्मिनेशन पर इंश्योरेंस कवरेज खत्म हो जाता है

बहुत से लोग मानते हैं कि नोटिस पीरियड के कुछ दिनों बाद तक आपके पुराने एम्प्लॉयर का मेडिक्लेम चलता रहेगा. लेकिन ऐसा नहीं है. पॉलिसी के नियम साफ़-साफ़ बताते हैं कि टर्मिनेशन पर आपका इंश्योरेंस कवरेज खत्म हो जाता है. इसका मतलब है कि एक बार जब आप इस्तीफ़ा दे देते हैं और आपको रसीद मिल जाती है तो आपका एक्टिव स्टेटस बदल जाता है और पॉलिसी खत्म हो जाती है.