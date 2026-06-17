मायावती के जन्म पर क्यों नाखुश थे पिता प्रभुदास? दूसरी शादी की नौबत तक पहुंच गया था मामला; अनसुनी कहानी जान हैरान रह जाएंगे
Mayawati Family Story: आज बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती देश की सबसे प्रभावशाली महिला नेताओं में गिनी जाती हैं. चार बार यूपी की सीएम रह चुकीं मायावती को उनके समर्थक बहन जी के नाम से जानते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि समाज में इतनी लोकप्रियता मिलने से पहले उनकी जिंदगी इतनी आसान नहीं थी. उनके पिता उनके जन्म से नाखुश थे और यहां तक की दूसरी शादी भी करना चाहते थे. ऐसे में चलिए विस्तार से जाने इस अनसुने किस्से को.
जब मायावती का हुआ जन्म
मायावती का जन्म दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल में हुआ था. उनके पिता प्रभुदास केंद्र सरकार के डाक-तार विभाग में क्लर्क थे. परिवार की आर्थिक स्थिती बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन उससे भी बड़ी चिंता तीन बेटियों की थी और साथ में रिश्तेदारों का दबाव की उनका बेटा नहीं है.
जब रिश्तेदारों ने बेटे को वंश की चाबी कहा
मायावती के पिता को रिश्तेदारों ने वंश आगे बढ़ाने के लिए बेटे का होना जरूरी बताया उन्हें कहा गया कि अगर बेटा नहीं हो रहा है तो दूसरी शादी कर लेने में कोई बुराई नहीं है. बताया जाता है कि प्रभुदास भी इस सलाह को मानने के लिए तैयार हो गए थे.
मायावती के पिता को किसने दूसरी शादी करने से रोका?
अपनी आत्मकथा में मायावती बताती हैं कि उनके दादा मंगलसेन ने ही उनके पिता प्रभुदास को दूसरी शादी करने से रोका था. पिता के इस इरादे के बारे में जानकर मायावती को बहुत दुख हुआ. अपनी मां का दुख देखकर उन्हें बहुत तकलीफ हुई; पिता की दोबारा शादी करने की इच्छा से उनकी मां को अपमानित महसूस हुआ. नतीजतन, मायावती के मन में अपने पिता के प्रति नाराज़गी पैदा होने लगी.
मायावती के पिता बेटों को ज़्यादा अहमियत देते
मायावती की परेशानी की वजह सिर्फ़ यही नहीं थी. तीन बेटियों के बाद प्रभुदास के छह बेटे हुए, यह बात उनके लिए बहुत गर्व की बात थी. छह बेटों का पिता बनकर वे बहुत खुश थे. बेटों के आने से बेटियों के प्रति उनका नजरिया बदल गया. मायावती ने खुद बताया है कि जहां बेटियों को सरकारी स्कूलों में भेजा जाता था जहां कोई ट्यूशन फ़ीस नहीं लगती थी, वहीं परिवार की सीमित आय का एक बड़ा हिस्सा बेटों की प्राइवेट स्कूलिंग पर खर्च किया जाता था.
जब मायावती के पिता ने किया था राजनीति में जाने का विरोध
इसके अलावा, मायावती के पिता उनके राजनीति में आने के खिलाफ़ थे. वे चाहते थे कि मायावती अच्छी शिक्षा लें और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनें, जिससे उनका और परिवार का सामाजिक रुतबा बढ़े. वे अक्सर उनसे कहते थे, तुम निश्चित रूप से बाबासाहेब अंबेडकर जैसी महान हस्ती बन सकती हो, लेकिन ऐसा करने के लिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना होगा.
पिता के लिए मायावती की नाराजगी
इन घटनाओं ने मायावती के मन में अपने पिता के प्रति गहरी नाराजगी पैदा कर दी. पिता की पितृसत्तात्मक सोच से उपजी यह नाराजगी तब खुलकर सामने आई जब मायावती उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ताकतवर हस्ती बन चुकी थीं और उनके पिता अपने गांव और इलाके के विकास पर चर्चा करने के लिए लखनऊ आए थे.
मायावती का पिता पर तंज
तब तक मायावती को सुपर चीफ़ मिनिस्टर के तौर पर जाना जाने लगा था. उनके पैतृक गांव के लोग अपने काम करवाने के लिए उनसे संपर्क करने लगे थे. इसी बीच, एक दिन उनके पिता भी उनसे मिलने लखनऊ आए. उन्होंने मायावती से अपने गांव, बादलपुर के लिए जरूरी विकास परियोजनाओं की घोषणा करने का अनुरोध किया. इस पर मायावती का लंबे समय से दबा हुआ गुस्सा फूट पड़ा. पिता पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि तुम्हारे बेटे ही तो आपका वंश आगे बढ़ाएंगे. उन्हें बादलपुर ले जाओ और उनसे विकास का काम करवाओ. उनसे स्कूल, अस्पताल और कॉलेज बनवाओ.