मायावती के जन्म पर क्यों नाखुश थे पिता प्रभुदास? दूसरी शादी की नौबत तक पहुंच गया था मामला; अनसुनी कहानी जान हैरान रह जाएंगे

मायावती का पिता पर तंज

तब तक मायावती को सुपर चीफ़ मिनिस्टर के तौर पर जाना जाने लगा था. उनके पैतृक गांव के लोग अपने काम करवाने के लिए उनसे संपर्क करने लगे थे. इसी बीच, एक दिन उनके पिता भी उनसे मिलने लखनऊ आए. उन्होंने मायावती से अपने गांव, बादलपुर के लिए जरूरी विकास परियोजनाओं की घोषणा करने का अनुरोध किया. इस पर मायावती का लंबे समय से दबा हुआ गुस्सा फूट पड़ा. पिता पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि तुम्हारे बेटे ही तो आपका वंश आगे बढ़ाएंगे. उन्हें बादलपुर ले जाओ और उनसे विकास का काम करवाओ. उनसे स्कूल, अस्पताल और कॉलेज बनवाओ.