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पहली बॉल पर विरोधी को भेजा पवेलियन, चोट से रहा था परेशान, अब भरी हुंकार, टीम इंडिया के स्टार का स्ट्रगल

भारत के तेज गेंदबाज मयंक यादव ने कहा कि लगातार चोटों के कारण दो साल तक क्रिकेट से दूर रहना उनके करियर का सबसे कठिन दौर था. हालांकि, भारत के लिए दोबारा खेलने का सपना उन्हें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहा. जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 मैच में उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए टीम इंडिया की जीत में अहम भूमिका निभाई.

By: Satyam Sengar | Published: July 24, 2026 5:21:54 PM IST

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मयंक ने पहली बॉल पर दिया झटका

मैच की पहली ही गेंद पर ब्रायन बेनेट को आउट कर मयंक ने जिम्बाब्वे को बड़ा झटका दिया. इसके बाद उन्होंने डियोन मायर्स का विकेट भी लिया और चार ओवर में सिर्फ 18 रन देकर दो विकेट हासिल किए. उनकी तेज रफ्तार गेंदबाजी के सामने जिम्बाब्वे के बल्लेबाज सहज नजर नहीं आए और भारत ने मुकाबले पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया.

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खास रहा मैच

करीब दो साल बाद भारतीय टीम में लौटे मयंक के लिए यह मुकाबला बेहद खास रहा. पीठ की गंभीर चोटों के कारण वह लंबे समय तक क्रिकेट से बाहर रहे. आईपीएल 2025 का बड़ा हिस्सा भी वह नहीं खेल पाए. वापसी के बाद दो मैच खेलने के बाद फिर चोट लगी, जिसके बाद उनकी सर्जरी हुई. इसके बाद उन्होंने कड़ी मेहनत कर इंडिया ए के लिए वापसी की और फिर आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से खेलते हुए राष्ट्रीय टीम में जगह बनाई.

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काफी मुश्किल था चोट लगना

मयंक ने कहा कि कम उम्र में बार-बार चोट लगना मानसिक रूप से काफी मुश्किल था. उन्होंने बताया कि जब वह सिर्फ 22-23 साल के थे, तब उन्हें लगा कि करियर रुक गया है. लेकिन बचपन से भारत के लिए खेलने का सपना उन्हें लगातार मेहनत करने के लिए प्रेरित करता रहा.

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साथी तेज गेंदबाजों के साथ बेहतरीन तालमेल

मयंक ने अशोक शर्मा और प्रिंस यादव के साथ अपनी साझेदारी की भी तारीफ की. उन्होंने कहा कि तीनों गेंदबाज गति की ज्यादा चर्चा नहीं करते, बल्कि पिच और परिस्थितियों के बारे में एक-दूसरे से जानकारी साझा करते हैं. पहले ओवर के बाद उन्होंने अपने साथियों को भी बताया कि किस तरह की गेंदबाजी सबसे प्रभावी रहेगी.

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श्रेयस अय्यर की कप्तानी से मिला पूरा भरोसा

मयंक ने कप्तान श्रेयस अय्यर की जमकर सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने गेंदबाजों पर पूरा भरोसा जताया. इससे उन्हें अपनी योजनाओं के अनुसार खुलकर गेंदबाजी करने का आत्मविश्वास मिला.

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दूसरे टी20 मैच पर नजर

अब मयंक की नजर दूसरे टी20 मुकाबले में भी शानदार प्रदर्शन दोहराने पर होगी, जबकि भारत सीरीज अपने नाम करने के इरादे से मैदान पर उतरेगा.

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