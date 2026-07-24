पहली बॉल पर विरोधी को भेजा पवेलियन, चोट से रहा था परेशान, अब भरी हुंकार, टीम इंडिया के स्टार का स्ट्रगल

खास रहा मैच

करीब दो साल बाद भारतीय टीम में लौटे मयंक के लिए यह मुकाबला बेहद खास रहा. पीठ की गंभीर चोटों के कारण वह लंबे समय तक क्रिकेट से बाहर रहे. आईपीएल 2025 का बड़ा हिस्सा भी वह नहीं खेल पाए. वापसी के बाद दो मैच खेलने के बाद फिर चोट लगी, जिसके बाद उनकी सर्जरी हुई. इसके बाद उन्होंने कड़ी मेहनत कर इंडिया ए के लिए वापसी की और फिर आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से खेलते हुए राष्ट्रीय टीम में जगह बनाई.