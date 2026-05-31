Masoor daal face pack: मसूर दाल का फेस पैक देगा पार्लर जैसा निखार, घर बैठे पाएं गुलाबी चमकती त्वचा

Masoor daal face pack: महंगे फेशियल और केमिकल युक्त ब्यूटी प्रोडक्ट्स की जगह अब आपकी रसोई में मौजूद मसूर की दाल त्वचा को चमकदार और खूबसूरत बना सकती है. मसूर दाल का फेस पैक डेड स्किन हटाने, टैनिंग कम करने और चेहरे पर नेचुरल ग्लो लाने में मदद करता है. आइए जानते हैं इस आसान घरेलू उपाय को अपनाने का सही तरीका और इसके फायदे.