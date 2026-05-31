Masoor daal face pack: मसूर दाल का फेस पैक देगा पार्लर जैसा निखार, घर बैठे पाएं गुलाबी चमकती त्वचा
Masoor daal face pack: महंगे फेशियल और केमिकल युक्त ब्यूटी प्रोडक्ट्स की जगह अब आपकी रसोई में मौजूद मसूर की दाल त्वचा को चमकदार और खूबसूरत बना सकती है. मसूर दाल का फेस पैक डेड स्किन हटाने, टैनिंग कम करने और चेहरे पर नेचुरल ग्लो लाने में मदद करता है. आइए जानते हैं इस आसान घरेलू उपाय को अपनाने का सही तरीका और इसके फायदे.
मसूर दाल से पाएं पार्लर जैसा निखार
अगर आप बिना ज्यादा खर्च किए चेहरे पर प्राकृतिक निखार पाना चाहती हैं, तो मसूर की दाल आपके लिए एक बेहतरीन घरेलू उपाय साबित हो सकती है. यह त्वचा की गहराई से सफाई करके चेहरे को साफ और चमकदार बनाने में मदद करती है.
डेड स्किन हटाकर बढ़ाती है ग्लो
मसूर दाल एक नेचुरल एक्सफोलिएटर की तरह काम करती है. यह चेहरे पर जमा डेड स्किन को हटाकर त्वचा को मुलायम और फ्रेश बनाती है, जिससे चेहरा पहले से ज्यादा ग्लोइंग नजर आने लगता है.
फेस पैक बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए?
इस फेस पैक को बनाने के लिए 2 चम्मच मसूर दाल का पाउडर, 3 से 4 चम्मच कच्चा दूध, 1 चम्मच शहद और एक चुटकी हल्दी की जरूरत होती है. ये सभी चीजें त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद मानी जाती हैं.
ऐसे तैयार करें मसूर दाल का पाउडर
सबसे पहले मसूर दाल को साफ करके मिक्सी में बारीक पीस लें और इसका पाउडर तैयार कर लें. चाहें तो दाल को रातभर दूध में भिगोकर भी पीस सकती हैं, जिससे इसका असर और बेहतर माना जाता है.
चेहरे पर इस तरह लगाएं फेस पैक
एक कटोरी में मसूर दाल का पाउडर लें और उसमें कच्चा दूध, शहद व हल्दी मिलाकर स्मूद पेस्ट तैयार करें. इसके बाद साफ चेहरे और गर्दन पर इस पैक को अच्छी तरह लगा लें.
पैक हटाने के बाद न भूलें ये काम
मसाज करने के बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें और हल्के हाथों से सुखाएं. इसके बाद एलोवेरा जेल या मॉइस्चराइजर लगाएं ताकि त्वचा की नमी बनी रहे और चेहरा मुलायम बना रहे.
टैनिंग और दाग-धब्बों पर भी असरदार
सप्ताह में दो बार इस फेस पैक का इस्तेमाल करने से टैनिंग कम करने, दाग-धब्बों को हल्का करने, त्वचा को टाइट बनाने और चेहरे पर गुलाबी निखार लाने में मदद मिल सकती है. यही वजह है कि यह घरेलू नुस्खा तेजी से लोकप्रिय हो रहा है.