दुनिया की नंबर-1 चाय बनी भारतीय मसाला चाय, ग्लोबल रैंकिंग में मचाया धमाल; यहां देखें लिस्ट
Best Tea In The World: भारत की मसाला चाय को वैश्विक स्तर पर बड़ी पहचान मिली है. इंटरनेशनल फूड और बेवरेज रेटिंग प्लेटफॉर्म टेस्टएटलस की ताजा रैंकिंग में मसाला चाय को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ चाय घोषित किया गया है. यह उपलब्धि भारतीय चाय संस्कृति और उसके अनूठे स्वाद की वैश्विक स्वीकार्यता को दर्शाती है.
टेस्टएटलस रैंकिंग में भारत का दबदबा
दुनिया की बेहतरीन चायों की सूची में सिर्फ मसाला चाय ही नहीं, बल्कि भारत की कई अन्य प्रसिद्ध चायों ने भी जगह बनाई. इससे साफ है कि भारतीय चाय का स्वाद और गुणवत्ता अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोगों को आकर्षित कर रही है.
दार्जिलिंग और असम चाय को भी मिली पहचान
रैंकिंग में पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध दार्जिलिंग चाय छठे स्थान पर रही, जबकि असम चाय को 13वां स्थान मिला. दोनों ही चाय अपने विशिष्ट स्वाद, खुशबू और गुणवत्ता के लिए दुनिया भर में जानी जाती हैं.
सुलेमानी, कांगड़ा और नून चाय भी सूची में शामिल
भारत की विविध चाय परंपरा को दर्शाते हुए केरल की सुलेमानी चाय, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय और कश्मीर की मशहूर नून चाय ने भी शीर्ष 50 चायों में जगह बनाई. यह भारतीय चाय संस्कृति की क्षेत्रीय विविधता का शानदार उदाहरण है.
भारत में चाय सिर्फ पेय नहीं, एक संस्कृति है
भारत में चाय सिर्फ प्यास बुझाने का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है. दोस्तों की मुलाकात हो, ऑफिस ब्रेक हो या मेहमानों का स्वागत, एक कप चाय हर मौके को खास बना देती है. “चाय पर चर्चा” जैसी कहावतें इसकी लोकप्रियता को दर्शाती हैं.
हर क्षेत्र में बदल जाता है चाय का स्वाद
देश के अलग-अलग हिस्सों में चाय बनाने और पीने का तरीका अलग है. कहीं अदरक और मसालों वाली कड़क चाय पसंद की जाती है तो कहीं हल्की और सुगंधित चाय को प्राथमिकता दी जाती है. यही विविधता भारतीय चाय को खास बनाती है.
भारतीय चाय बागानों को भी मिला सम्मान
इस वैश्विक रैंकिंग में भारतीय चाय बागानों की भूमिका को भी सराहा गया. पश्चिम बंगाल का मकाइबाड़ी टी एस्टेट और असम का हलमारी टी एस्टेट विशेष रूप से चर्चा में रहे. ये बागान लंबे समय से भारतीय चाय को अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहचान दिलाने में योगदान दे रहे हैं.
दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन रहा?
मसाला चाय के बाद जापान की होजिचा चाय दूसरे स्थान पर रही, जबकि श्रीलंका की प्रसिद्ध सीलोन ब्लैक टी को तीसरा स्थान मिला. इसके अलावा जापान की सेंचा और चीन की पु-एर चाय भी शीर्ष रैंकिंग में शामिल रहीं.
मसाला चाय की खासियत क्या है?
मसाला चाय चायपत्ती, दूध और कई सुगंधित मसालों के मिश्रण से तैयार की जाती है. अदरक, इलायची, दालचीनी, लौंग और काली मिर्च इसके प्रमुख घटक हैं. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि हर घर और हर चायवाले की रेसिपी अलग होती है. आयुर्वेदिक परंपराओं से जुड़ी यह चाय आज दुनिया भर में भारतीय स्वाद और संस्कृति की पहचान बन चुकी है.