दुनिया की नंबर-1 चाय बनी भारतीय मसाला चाय, ग्लोबल रैंकिंग में मचाया धमाल; यहां देखें लिस्ट

मसाला चाय की खासियत क्या है?

मसाला चाय चायपत्ती, दूध और कई सुगंधित मसालों के मिश्रण से तैयार की जाती है. अदरक, इलायची, दालचीनी, लौंग और काली मिर्च इसके प्रमुख घटक हैं. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि हर घर और हर चायवाले की रेसिपी अलग होती है. आयुर्वेदिक परंपराओं से जुड़ी यह चाय आज दुनिया भर में भारतीय स्वाद और संस्कृति की पहचान बन चुकी है.