  • वैगनआर का बड़ा रिकॉर्ड! ऑल्टो और स्विफ्ट के खास क्लब में हुई शामिल

वैगनआर का बड़ा रिकॉर्ड! ऑल्टो और स्विफ्ट के खास क्लब में हुई शामिल

मारुति सुजुकी वैगनआर, ऑल्टो और स्विफ्ट के बाद तीसरी ऐसी कार बन गई है, जिसने लॉन्च के बाद से 3.5 मिलियन यूनिट्स के प्रोडक्शन का माइलस्टोन पार किया है.


By: Anshika thakur | Published: December 19, 2025 12:52:02 PM IST

Maruti Suzuki WagonR - Photo Gallery
1/7

Maruti Suzuki WagonR

वैगनआर ने भारत में 35 लाख यूनिट प्रोडक्शन का माइलस्टोन पार कर लिया है, और मारुति सुजुकी ऑल्टो और स्विफ्ट के बाद ऐसा करने वाली यह तीसरी कार बन गई है.

Maruti Suzuki WagonR - Photo Gallery
2/7

WagonR Production Milestone

वैगनआर को दिसंबर 1999 में भारत में लॉन्च किया गया था और यह 25 साल से ज़्यादा समय से सड़कों पर चल रही है.

Maruti Suzuki WagonR - Photo Gallery
3/7

3.5 Million Units India

इसे मूल रूप से एक टॉल-बॉय हैचबैक के तौर पर पेश किया गया था, जिसका मकसद हुंडई सैंट्रो से मुकाबला करना था और यह अपने स्पेशियस इंटीरियर के लिए पॉपुलर हुई.

Maruti Suzuki WagonR - Photo Gallery
4/7

Indian Car Market

यह कार पिछले चार फाइनेंशियल सालों से भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी रही है, जो इसकी मज़बूत डिमांड को दिखाता है.

Maruti Suzuki WagonR - Photo Gallery
5/7

Best Selling Hatchback

वैगनआर नई टेक्नोलॉजी और फीचर्स, जैसे स्टैंडर्ड छह एयरबैग और एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम के साथ लगातार बेहतर होती रही है, साथ ही इसने अपनी मूल पहचान भी बनाए रखी है.

Maruti Suzuki WagonR - Photo Gallery
6/7

Tall Boy Hatchback

यह कार हरियाणा में मारुति सुजुकी के गुरुग्राम और मानेसर प्लांट में बनाई जाती है.

Maruti Suzuki WagonR - Photo Gallery
7/7

Maruti Suzuki India

पूरी दुनिया में, वैगनआर 75 से ज़्यादा देशों में बेची जाती है, और दुनिया भर में इसकी कुल बिक्री लगभग 10 मिलियन यूनिट (1 करोड़) तक पहुँच गई है.

वैगनआर का बड़ा रिकॉर्ड! ऑल्टो और स्विफ्ट के खास क्लब में हुई शामिल - Photo Gallery

