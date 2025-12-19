वैगनआर का बड़ा रिकॉर्ड! ऑल्टो और स्विफ्ट के खास क्लब में हुई शामिल
मारुति सुजुकी वैगनआर, ऑल्टो और स्विफ्ट के बाद तीसरी ऐसी कार बन गई है, जिसने लॉन्च के बाद से 3.5 मिलियन यूनिट्स के प्रोडक्शन का माइलस्टोन पार किया है.
वैगनआर ने भारत में 35 लाख यूनिट प्रोडक्शन का माइलस्टोन पार कर लिया है, और मारुति सुजुकी ऑल्टो और स्विफ्ट के बाद ऐसा करने वाली यह तीसरी कार बन गई है.
वैगनआर को दिसंबर 1999 में भारत में लॉन्च किया गया था और यह 25 साल से ज़्यादा समय से सड़कों पर चल रही है.
इसे मूल रूप से एक टॉल-बॉय हैचबैक के तौर पर पेश किया गया था, जिसका मकसद हुंडई सैंट्रो से मुकाबला करना था और यह अपने स्पेशियस इंटीरियर के लिए पॉपुलर हुई.
यह कार पिछले चार फाइनेंशियल सालों से भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी रही है, जो इसकी मज़बूत डिमांड को दिखाता है.
वैगनआर नई टेक्नोलॉजी और फीचर्स, जैसे स्टैंडर्ड छह एयरबैग और एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम के साथ लगातार बेहतर होती रही है, साथ ही इसने अपनी मूल पहचान भी बनाए रखी है.
यह कार हरियाणा में मारुति सुजुकी के गुरुग्राम और मानेसर प्लांट में बनाई जाती है.
पूरी दुनिया में, वैगनआर 75 से ज़्यादा देशों में बेची जाती है, और दुनिया भर में इसकी कुल बिक्री लगभग 10 मिलियन यूनिट (1 करोड़) तक पहुँच गई है.