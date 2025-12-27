भारत की टॉप-सेलिंग कारों में बड़ा उलटफेर, मारुति सुजुकी को लगा झटका

SUV Market

SUV गाड़ियां तेज़ी से मार्केट पर हावी हो रही हैं, और Hyundai की Creta और Tata की Nexon जैसी गाड़ियों की सालाना बिक्री 200,000 तक पहुंचने या उससे ज़्यादा होने की उम्मीद है, जो कंज्यूमर की बदलती पसंद को दिखाता है.