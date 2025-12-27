  • Home>
  भारत की टॉप-सेलिंग कारों में बड़ा उलटफेर, मारुति सुजुकी को लगा झटका

भारत की टॉप-सेलिंग कारों में बड़ा उलटफेर, मारुति सुजुकी को लगा झटका

जनवरी और नवंबर के बीच, हुंडई की क्रेटा और टाटा मोटर्स की नेक्सन ने दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया, जिससे मारुति टॉप पांच में अपनी पारंपरिक बादशाहत से हट गई.


By: Anshika thakur | Published: December 27, 2025 1:38:00 PM IST

Maruti Suzuki Cars - Photo Gallery
1/7

Maruti Suzuki

मारुति सुजुकी के टॉप 10 में अभी भी कई मॉडल हैं, जिनमें डिजायर, वैगन आर, अर्टिगा, स्विफ्ट, फ्रोंक्स और ब्रेज़ा शामिल हैं, लेकिन पहले के दबदबे की तुलना में इसकी कुल हिस्सेदारी कम हो गई है.

Maruti Suzuki Cars - Photo Gallery
2/7

Top Selling Cars

मारुति की प्रीमियम हैचबैक बलेनो नवंबर 2025 तक सबसे ज़्यादा बिकने वाली टॉप दस कारों की लिस्ट में अब नहीं है, जो बढ़ते कॉम्पिटिशन को दिखाता है.

Maruti Suzuki Cars - Photo Gallery
3/7

Indian Car Market

टॉप दस मॉडलों की सेल्स वॉल्यूम सालाना लगभग 160,000 से 215,000 यूनिट्स के बीच रहती है, जिसका मतलब है कि हर महीने लगभग 13,000-18,000 यूनिट्स बिकती हैं, जो सभी ब्रांड्स में कुल मिलाकर अच्छी सेल्स लेवल को दिखाता है.

Maruti Suzuki Cars - Photo Gallery
4/7

Maruti Suzuki Dzire

मारुति सुजुकी डिजायर सेडान के 2025 में भारत की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार बनने का अनुमान है, जो SUVs की तरफ इंडस्ट्री के बड़े ट्रेंड के उलट है, और इसकी मुख्य वजह इसके CNG वर्जन की ज़बरदस्त डिमांड है.

Maruti Suzuki Cars - Photo Gallery
5/7

SUV Market

SUV गाड़ियां तेज़ी से मार्केट पर हावी हो रही हैं, और Hyundai की Creta और Tata की Nexon जैसी गाड़ियों की सालाना बिक्री 200,000 तक पहुंचने या उससे ज़्यादा होने की उम्मीद है, जो कंज्यूमर की बदलती पसंद को दिखाता है.

Maruti Suzuki Cars - Photo Gallery
6/7

Market Competition

प्रतिद्वंद्वी कार निर्माता सेल्स रैंकिंग को बदल रहे हैं, जिसमें टाटा मोटर्स और हुंडई के मॉडल मज़बूत स्थिति हासिल कर रहे हैं और मारुति के ऐतिहासिक दबदबे को चुनौती दे रहे हैं.

Maruti Suzuki Cars - Photo Gallery
7/7

Maruti Suzuki CNG Cars

मारुति CNG सेगमेंट में लीड कर रही है, जो फैक्ट्री-फिटेड CNG ऑप्शन की सबसे बड़ी रेंज पेश करती है, जो कंपनी के लिए एक कॉम्पिटिटिव बढ़त बनी हुई है, भले ही कुल शेयर में थोड़ी कमी आई हो.

भारत की टॉप-सेलिंग कारों में बड़ा उलटफेर, मारुति सुजुकी को लगा झटका - Photo Gallery

